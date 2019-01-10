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В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41
Пропонуємо до обговорення:
На першому місці за вартістю оренди - місто Київ.
Дивися повний текст В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної квартири на 14%
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R2
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:41
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
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nalim
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:54
nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Это с коммуналкой или без?
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Кузя
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:58
Кузя написав: nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Это с коммуналкой или без?
Без, конечно.
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nalim
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:03
nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Брат снимает на Осокорках в новом доме. 43 квадрата, нормальный ремонт и мебель. И это не по знакомству - обычная хозяйка, найденная через интернет. Заселялся в августе 2018-го.
Так что не сочиняйте!
Аренда хороша росла в цене в 2016-2017 (после "хорошего" падения валютного эквивалента в 2014-2015). В 2018-м растет лишь самое доступное, и растет несущественно.
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zРадио
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:32
6500 это или хрущевка, или "убитая" квартира на Троещине, дврз, Борщаговке.
С учётом комуналки будет 7500-8000, в среднем, в год.
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priem_metalla86
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:07
Прекрасная иллюстрация тупейшего понятия "средний"
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Moimir
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Додано: Вів 15 січ, 2019 14:24
zРадио написав: nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Брат снимает на Осокорках в новом доме. 43 квадрата, нормальный ремонт и мебель. И это не по знакомству - обычная хозяйка, найденная через интернет. Заселялся в августе 2018-го.
Так что не сочиняйте!
Аренда хороша росла в цене в 2016-2017 (после "хорошего" падения валютного эквивалента в 2014-2015). В 2018-м растет лишь самое доступное, и растет несущественно.
Сдают новострой с новьем по 6,5 когда через дорогу старье и хлам сдают по 5. Это все равно что соевая колбаса рога и копыта по 100 грн а офигенная с мясом по 120 грн. Это все равно что свинина по 130 грн а филе курятины на антибиотиках по 110. Ну и тд.
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p_a_l
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:00
zРадио написав: nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Брат снимает на Осокорках в новом доме. 43 квадрата, нормальный ремонт и мебель. И это не по знакомству - обычная хозяйка, найденная через интернет. Заселялся в августе 2018-го.
Так что не сочиняйте!
Аренда хороша росла в цене в 2016-2017 (после "хорошего" падения валютного эквивалента в 2014-2015). В 2018-м растет лишь самое доступное, и растет несущественно.
Ссылка на брата не работает. Давайте документы... договор, платежки за аренду.
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nalim
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:01
p_a_l написав: zРадио написав: nalim написав:
В Киеве за 6,5 тыс. можно только хрущевку на окраине снять.
Брат снимает на Осокорках в новом доме. 43 квадрата, нормальный ремонт и мебель. И это не по знакомству - обычная хозяйка, найденная через интернет. Заселялся в августе 2018-го.
Так что не сочиняйте!
Аренда хороша росла в цене в 2016-2017 (после "хорошего" падения валютного эквивалента в 2014-2015). В 2018-м растет лишь самое доступное, и растет несущественно.
Сдают новострой с новьем по 6,5 когда через дорогу старье и хлам сдают по 5. Это все равно что соевая колбаса рога и копыта по 100 грн а офигенная с мясом по 120 грн. Это все равно что свинина по 130 грн а филе курятины на антибиотиках по 110. Ну и тд.
Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
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nalim
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