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В Україні зросла середня
вартість оренди 1-кімнатної...

В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:44

  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:13

  zРадио написав:
  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=flat-rent&currency=UAH
1-комнатные
9 000 грн
2-комнатные
12 272 грн
3-комнатные
16 488 грн

При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:31

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=flat-rent&currency=UAH
1-комнатные
9 000 грн
2-комнатные
12 272 грн
3-комнатные
16 488 грн

При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.


Приведенные вами данные - это медиана, и это очень логично, что она выше средней на рынке аренды. Минимальная цена ограничена, а максимальная - нет. Плюс более дорогие объекты "экспонируются" дольше более дешевых, соответственно, искажают статистику рынка в бОльшую сторону.

Но и на научность своего анализа я не претендую. Он приведен просто для того, чтобы заткнуть за пояс провокатора, и дать другим форумчанам опровержение его клеветы
zРадио
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Повідомлень: 980
З нами з: 02.05.18
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  #<12
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