В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.
При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.
Приведенные вами данные - это медиана, и это очень логично, что она выше средней на рынке аренды. Минимальная цена ограничена, а максимальная - нет. Плюс более дорогие объекты "экспонируются" дольше более дешевых, соответственно, искажают статистику рынка в бОльшую сторону.
Но и на научность своего анализа я не претендую. Он приведен просто для того, чтобы заткнуть за пояс провокатора, и дать другим форумчанам опровержение его клеветы