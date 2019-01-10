В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.
При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.
Приведенные вами данные - это медиана, и это очень логично, что она выше средней на рынке аренды. Минимальная цена ограничена, а максимальная - нет. Плюс более дорогие объекты "экспонируются" дольше более дешевых, соответственно, искажают статистику рынка в бОльшую сторону.
Но и на научность своего анализа я не претендую. Он приведен просто для того, чтобы заткнуть за пояс провокатора, и дать другим форумчанам опровержение его клеветы
nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
zРадио написав: Э как иждивенческую породу риелторов бомбит
Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
4200-5500 - хрущевки в спальниках 5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках 7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией
С чего Вы взяли, что я риэлтор? Я так и не увидел документов, что Ваш брат за сносную квартиру платит заявленные деньги. До момента предоставления документов, Вы, извините, болтун.
Нет-нет, мы пойдем в порядке очередности! Вы выше меня по тексту заявили, что 6500 - минимальная, а не средняя, цена аренды в Киеве.
Теперь вам нужно ДОКАЗАТЬ свое пустословное заявление, после чего (если справитесь) я напрягу брата сделать фото договора, и выложу его. А если не справитесь, то болтуном останетесь сами!
PS: может и не провокатор, но дар манипулятора присутствует
Вы определитесь, риэлтор я или провокатор. Негоже так часто менять свое мнение. Фото договора это ни о чем. Только банковские платежи в течение длительного периода времени с указанием реквизитов договора могут являться доказательством. На тему кто болтун: я ни на кого конкретного не ссылался. Просто реальная статистика. В офисе 18 человек снимает квартиры в Киеве, самая дешевая из них 7 500 грн., дешевле квартиры в просто жилом состоянии никто не нашел. Один коллега за 3 500 снимает в Борисполе. Вы же сослались на брата, т.е. конкретного человека. Чувствуете разницу между статистикой, пусть и в ограниченной группе и конкретным человеком?
nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.
Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!
А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!
4200-5500 - хрущевки в спальниках 5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках 7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией
Какие личности? Сначала почитайте внимательно Ваши обращения: риэлтор, Гаврик. Не тянет на культурного человека. хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках это хорошо, но Вы же сами пишите, что "43 кв. м в новом доме с ремонтом"