В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...

Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34

zРадио написав: nalim написав: zРадио написав:

Э как иждивенческую породу риелторов бомбит



Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.



Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!



А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!



https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6



4200-5500 - хрущевки в спальниках

5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках

7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией Э как иждивенческую породу риелторов бомбитОбратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!4200-5500 - хрущевки в спальниках5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

С чего Вы взяли, что я риэлтор?

Я так и не увидел документов, что Ваш брат за сносную квартиру платит заявленные деньги.

До момента предоставления документов, Вы, извините, болтун. С чего Вы взяли, что я риэлтор?Я так и не увидел документов, что Ваш брат за сносную квартиру платит заявленные деньги.До момента предоставления документов, Вы, извините, болтун.



Нет-нет, мы пойдем в порядке очередности! Вы выше меня по тексту заявили, что 6500 - минимальная, а не средняя, цена аренды в Киеве.



Теперь вам нужно ДОКАЗАТЬ свое пустословное заявление, после чего (если справитесь) я напрягу брата сделать фото договора, и выложу его. А если не справитесь, то болтуном останетесь сами!



PS: может и не провокатор, но дар манипулятора присутствует Нет-нет, мы пойдем в порядке очередности! Вы выше меня по тексту заявили, что 6500 - минимальная, а не средняя, цена аренды в Киеве.Теперь вам нужно ДОКАЗАТЬ свое пустословное заявление, после чего (если справитесь) я напрягу брата сделать фото договора, и выложу его. А если не справитесь, то болтуном останетесь сами!PS: может и не провокатор, но дар манипулятора присутствует

Вы определитесь, риэлтор я или провокатор. Негоже так часто менять свое мнение.Фото договора это ни о чем. Только банковские платежи в течение длительного периода времени с указанием реквизитов договора могут являться доказательством.На тему кто болтун: я ни на кого конкретного не ссылался. Просто реальная статистика. В офисе 18 человек снимает квартиры в Киеве, самая дешевая из них 7 500 грн., дешевле квартиры в просто жилом состоянии никто не нашел. Один коллега за 3 500 снимает в Борисполе.Вы же сослались на брата, т.е. конкретного человека. Чувствуете разницу между статистикой, пусть и в ограниченной группе и конкретным человеком?