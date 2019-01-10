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В Україні зросла середня
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В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:44

  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:13

  zРадио написав:
  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=flat-rent&currency=UAH
1-комнатные
9 000 грн
2-комнатные
12 272 грн
3-комнатные
16 488 грн

При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:31

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=flat-rent&currency=UAH
1-комнатные
9 000 грн
2-комнатные
12 272 грн
3-комнатные
16 488 грн

При этом я не спорю с тем, что вполне могут быть варианты (особенно если человек снимает давно) по 6500. Но и ваш "экспресс-анализ" сильно оторван от реальности, хорошую однушку в хорошей локации дешевле 9000 найти практически нереально.


Приведенные вами данные - это медиана, и это очень логично, что она выше средней на рынке аренды. Минимальная цена ограничена, а максимальная - нет. Плюс более дорогие объекты "экспонируются" дольше более дешевых, соответственно, искажают статистику рынка в бОльшую сторону.

Но и на научность своего анализа я не претендую. Он приведен просто для того, чтобы заткнуть за пояс провокатора, и дать другим форумчанам опровержение его клеветы
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:57

  zРадио написав:
  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

С чего Вы взяли, что я риэлтор?
Я так и не увидел документов, что Ваш брат за сносную квартиру платит заявленные деньги.
До момента предоставления документов, Вы, извините, болтун.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:03

  nalim написав:
  zРадио написав:
  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

С чего Вы взяли, что я риэлтор?
Я так и не увидел документов, что Ваш брат за сносную квартиру платит заявленные деньги.
До момента предоставления документов, Вы, извините, болтун.


Нет-нет, мы пойдем в порядке очередности! Вы выше меня по тексту заявили, что 6500 - минимальная, а не средняя, цена аренды в Киеве.

Теперь вам нужно ДОКАЗАТЬ свое пустословное заявление, после чего (если справитесь) я напрягу брата сделать фото договора, и выложу его. А если не справитесь, то болтуном останетесь сами!

PS: может и не провокатор, но дар манипулятора присутствует :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:20

За 5500 сейчас на Троещине однушку можно снять.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:34

  zРадио написав:
  nalim написав:
  zРадио написав:
Э как иждивенческую породу риелторов бомбит :mrgreen:

Обратите внимание, пример моего брата - лишь подкрепление статистики, выданной в статье. Среднее по качеству жилье соответствует средней цене по выборке.

Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

С чего Вы взяли, что я риэлтор?
Я так и не увидел документов, что Ваш брат за сносную квартиру платит заявленные деньги.
До момента предоставления документов, Вы, извините, болтун.


Нет-нет, мы пойдем в порядке очередности! Вы выше меня по тексту заявили, что 6500 - минимальная, а не средняя, цена аренды в Киеве.

Теперь вам нужно ДОКАЗАТЬ свое пустословное заявление, после чего (если справитесь) я напрягу брата сделать фото договора, и выложу его. А если не справитесь, то болтуном останетесь сами!

PS: может и не провокатор, но дар манипулятора присутствует :mrgreen:

Вы определитесь, риэлтор я или провокатор. Негоже так часто менять свое мнение.
Фото договора это ни о чем. Только банковские платежи в течение длительного периода времени с указанием реквизитов договора могут являться доказательством.
На тему кто болтун: я ни на кого конкретного не ссылался. Просто реальная статистика. В офисе 18 человек снимает квартиры в Киеве, самая дешевая из них 7 500 грн., дешевле квартиры в просто жилом состоянии никто не нашел. Один коллега за 3 500 снимает в Борисполе.
Вы же сослались на брата, т.е. конкретного человека. Чувствуете разницу между статистикой, пусть и в ограниченной группе и конкретным человеком?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:40

  zРадио написав:
  nalim написав:Да Вы что! Человек истинную правду написал. Брат же снимает.


Но гаврик, ляпнув о том, что 6,5 тыс грн - не средняя цена, а минимальная, никаких доказательств своим словам не дает. Но от других - требует, еще и на личности переходит!

А тем временем, любой желающий, и без копий договоров, может зайти на OLX, или другой ресурс. Забить параметры поиска до 5500 и 5500-6000, и лично убедиться, что и в этих ценовых сегментах предложение есть!

https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... D=1&page=6

4200-5500 - хрущевки в спальниках
5500-7000 - хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках
7000-8500 - хорошие однушки с хорошей локацией

Какие личности? Сначала почитайте внимательно Ваши обращения: риэлтор, Гаврик. Не тянет на культурного человека.
хрущевки с хорошей локацией и хорошие однушки в спальниках это хорошо, но Вы же сами пишите, что "43 кв. м в новом доме с ремонтом"
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:18

  nalim написав:На тему кто болтун: я ни на кого конкретного не ссылался. Просто реальная статистика. В офисе 18 человек снимает квартиры в Киеве, самая дешевая из них 7 500 грн., дешевле квартиры в просто жилом состоянии никто не нашел. Один коллега за 3 500 снимает в Борисполе.


18 человек - это статистика? Это нерепрезентативная выборка, а статистика была в статье (6500 - средняя цена, а не минимальная). Вы ее сходу, не приводя альтернативной статистики, оболгали.

А вот я, ссылаясь на брата, ни на какую статистику не претендовал. То, что я называю статистикой, я дал ссылкой на OLX. До 6 тыс гривен (даже не до 6,5 тыс) там 11 страниц объявлений, что опровергает ваши ничем не подкрепленные слова.

По поводу перехода на личности - начали вы, но я отреагировал излишне эмоциально, признаю.

PS: квартира брата в Патриотике - новое жилье, но муравейник. Я не считаю его качественным, считаю средним (что и подтверждает цена - средняя по статистике).
zРадио
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