В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...

Faceless написав:Тогда это очень дёшево. Есть знакомый, купивший в Патриотике. На его этаже однушку сдавали за 9500 в прошлом году. И 6500 - это сильно ниже средней.zРадио написав:
18 человек - это статистика? Это нерепрезентативная выборка, а статистика была в статье (6500 - средняя цена, а не минимальная). Вы ее сходу, не приводя альтернативной статистики, оболгали.
А вот я, ссылаясь на брата, ни на какую статистику не претендовал. То, что я называю статистикой, я дал ссылкой на OLX. До 6 тыс гривен (даже не до 6,5 тыс) там 11 страниц объявлений, что опровергает ваши ничем не подкрепленные слова.
По поводу перехода на личности - начали вы, но я отреагировал излишне эмоциально, признаю.
PS: квартира брата в Патриотике - новое жилье, но муравейник. Я не считаю его качественным, считаю средним (что и подтверждает цена - средняя по статистике).
В том то и дело. Получается арендодатель дешевле рынка сдает. Странно.