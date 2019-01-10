В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...

Додано: Чет 17 січ, 2019 13:36

nalim написав: В том то и дело. Получается арендодатель дешевле рынка сдает. Странно. В том то и дело. Получается арендодатель дешевле рынка сдает. Странно.

Такое тоже бывает, например, если сдает непрофессиональный арендодатель, который готов сдавать ниже рынка но только проверенным людям, или если сдают по знакомству, не с целью максимизировать доход, или есть еще какие-то условия.Я знаю примеры, когда и двушку снимали дешевле 6000 по знакомству, и однушки в пешей доступности от метро дешевле 5000, правда, ни там ни там не новострой. Но обычному арендатору выцепить такой вариант без "наводки", например, от предыдущего арендатора или непосредственного знакомства с арендодателем нереально. И 2/3 всех вариантов из того же ОЛХ по средним ценам и ниже среднего - или пустышки/заманухи "этой нет, но у нас для вас есть много вариантов...", или "уже сдали", или цена не соответствует реальности