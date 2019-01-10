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В Україні зросла середня
вартість оренди 1-кімнатної...

В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:19

  Faceless написав:
zРадио написав:
  nalim написав:На тему кто болтун: я ни на кого конкретного не ссылался. Просто реальная статистика. В офисе 18 человек снимает квартиры в Киеве, самая дешевая из них 7 500 грн., дешевле квартиры в просто жилом состоянии никто не нашел. Один коллега за 3 500 снимает в Борисполе.


18 человек - это статистика? Это нерепрезентативная выборка, а статистика была в статье (6500 - средняя цена, а не минимальная). Вы ее сходу, не приводя альтернативной статистики, оболгали.

А вот я, ссылаясь на брата, ни на какую статистику не претендовал. То, что я называю статистикой, я дал ссылкой на OLX. До 6 тыс гривен (даже не до 6,5 тыс) там 11 страниц объявлений, что опровергает ваши ничем не подкрепленные слова.

По поводу перехода на личности - начали вы, но я отреагировал излишне эмоциально, признаю.

PS: квартира брата в Патриотике - новое жилье, но муравейник. Я не считаю его качественным, считаю средним (что и подтверждает цена - средняя по статистике).
Тогда это очень дёшево. Есть знакомый, купивший в Патриотике. На его этаже однушку сдавали за 9500 в прошлом году. И 6500 - это сильно ниже средней.

В том то и дело. Получается арендодатель дешевле рынка сдает. Странно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:36

Re: В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної...

  nalim написав:В том то и дело. Получается арендодатель дешевле рынка сдает. Странно.

Такое тоже бывает, например, если сдает непрофессиональный арендодатель, который готов сдавать ниже рынка но только проверенным людям, или если сдают по знакомству, не с целью максимизировать доход, или есть еще какие-то условия.
Я знаю примеры, когда и двушку снимали дешевле 6000 по знакомству, и однушки в пешей доступности от метро дешевле 5000, правда, ни там ни там не новострой. Но обычному арендатору выцепить такой вариант без "наводки", например, от предыдущего арендатора или непосредственного знакомства с арендодателем нереально. И 2/3 всех вариантов из того же ОЛХ по средним ценам и ниже среднего - или пустышки/заманухи "этой нет, но у нас для вас есть много вариантов...", или "уже сдали", или цена не соответствует реальности
Faceless
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