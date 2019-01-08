Можливість України самостійно забезпечувати себе газом зараз залежить тільки від приватних інвесторів. Вони мають якомога активніше нарощувати власний видобуток.
Дивися повний текст Експерт назвав основну умову газової незалежності України.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58
Експерт назвав основну умову газової незалежності України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав основну умову газової незалежності України.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58
Пока лицензии,квоты и т.д. будут раздаваться по кумовскому принципу ни какой газовой независимости не бывать.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:18
а кому ещё раздавать, когда пересичный может только в аукционе на хлеб поучаствовать?))
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