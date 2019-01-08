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Експерт назвав основну умову
газової незалежності України

Експерт назвав основну умову газової незалежності України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58

Експерт назвав основну умову газової незалежності України

Пропонуємо до обговорення:
Можливість України самостійно забезпечувати себе газом зараз залежить тільки від приватних інвесторів. Вони мають якомога активніше нарощувати власний видобуток.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58

Пока лицензии,квоты и т.д. будут раздаваться по кумовскому принципу ни какой газовой независимости не бывать.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:18

а кому ещё раздавать, когда пересичный может только в аукционе на хлеб поучаствовать?))
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:24

semenoh Размечтался в аукционе на хлеб поучаствовать. На буханку в АТБ разве что. :D :D :D
romiks2009
 
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