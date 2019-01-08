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Експерт назвав основну умову
газової незалежності України

Експерт назвав основну умову газової незалежності України
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58

Експерт назвав основну умову газової незалежності України

Пропонуємо до обговорення:
Можливість України самостійно забезпечувати себе газом зараз залежить тільки від приватних інвесторів. Вони мають якомога активніше нарощувати власний видобуток.

Дивися повний текст Експерт назвав основну умову газової незалежності України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58

Пока лицензии,квоты и т.д. будут раздаваться по кумовскому принципу ни какой газовой независимости не бывать.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:18

а кому ещё раздавать, когда пересичный может только в аукционе на хлеб поучаствовать?))
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:24

semenoh Размечтался в аукционе на хлеб поучаствовать. На буханку в АТБ разве что. :D :D :D
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:53

Re: Експерт назвав основну умову газової незалежності Україн

  romiks2009 написав:а буханку в АТБ разве что.
. кстати у нас в АТБ есть аукцион, обычно с утра вывозят тележку с всякими фруктами - продуктами, которые уже "на грани' но еще не просрочены/прогнили и на них снижки до 50% и более... Пенсы это просекли и такой себе "аукцион ProZorro" устраивают.. что только перья летят.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:24

Если газ продают по цене немецкого хаба с доставкой в Украину то как-то неважно сколько его будут добывать, потребителям уже от этого не холодно не жарко.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:28

В стране почти 90% газа добывается госкомпанией.
Но газовая независимость, конечно, зависит от оставшихся 10 процентов и лицензий и квот на них.
Этот эксперт сломался, несите другого
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:59

Основное условие газовой независимости Украины - полная ликвидация потребителей газа, прежде всего промышленности. Да и эмиграция поможет.
cisukr
 
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