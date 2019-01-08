Можливість України самостійно забезпечувати себе газом зараз залежить тільки від приватних інвесторів. Вони мають якомога активніше нарощувати власний видобуток.
Дивися повний текст Експерт назвав основну умову газової незалежності України.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58
Експерт назвав основну умову газової незалежності України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав основну умову газової незалежності України.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:58
Пока лицензии,квоты и т.д. будут раздаваться по кумовскому принципу ни какой газовой независимости не бывать.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:18
а кому ещё раздавать, когда пересичный может только в аукционе на хлеб поучаствовать?))
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:24
semenoh Размечтался в аукционе на хлеб поучаствовать. На буханку в АТБ разве что.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:53
Re: Експерт назвав основну умову газової незалежності Україн
. кстати у нас в АТБ есть аукцион, обычно с утра вывозят тележку с всякими фруктами - продуктами, которые уже "на грани' но еще не просрочены/прогнили и на них снижки до 50% и более... Пенсы это просекли и такой себе "аукцион ProZorro" устраивают.. что только перья летят.
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:24
Если газ продают по цене немецкого хаба с доставкой в Украину то как-то неважно сколько его будут добывать, потребителям уже от этого не холодно не жарко.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:28
В стране почти 90% газа добывается госкомпанией.
Но газовая независимость, конечно, зависит от оставшихся 10 процентов и лицензий и квот на них.
Этот эксперт сломался, несите другого
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:59
Основное условие газовой независимости Украины - полная ликвидация потребителей газа, прежде всего промышленности. Да и эмиграция поможет.
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