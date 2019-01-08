Експерт назвав основну умову газової незалежності України

Додано: Вів 15 січ, 2019 14:24

Если газ продают по цене немецкого хаба с доставкой в Украину то как-то неважно сколько его будут добывать, потребителям уже от этого не холодно не жарко.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.