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Ford іде з Росії: ЗМІ
з'ясували, які заводи закриються

Ford іде з Росії: ЗМІ з'ясували, які заводи закриються
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:39

Ford іде з Росії: ЗМІ з'ясували, які заводи закриються

Пропонуємо до обговорення:
В американській компанії Ford, яка проводить оптимізацію європейського відділення, вже практично вирішено питання з приводу закриття двох заводів у Росії, на яких випускають автомобілі Focus, Fiesta, Mondeo і EcoSport.

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