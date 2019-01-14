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"Богдан" вироблятиме кузови для електроавтобусів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
«Богдан Моторс» уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електроавтобусів.
Дивися повний текст \"Богдан\" вироблятиме кузови для електроавтобусів французькій компанії
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:45
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