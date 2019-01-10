Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилось на 66,6%.
Дивися повний текст В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50
В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50
Все мильярды заробитчан потратили на импорт. Вселенская справедливость.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53
Re: мильярды
свое мы и без заробитчан поиметь можем
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:39
Причина елементарно проста - світове подорожчання нафти і нафтопродуктів. Але це тимчасово: електромобіль прийде - порядок наведе.
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