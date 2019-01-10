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В Україні зафіксували
погіршення торговельного балансу

В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50

В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу

Пропонуємо до обговорення:
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилось на 66,6%.

Дивися повний текст В Україні зафіксували погіршення торговельного балансу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:50

Все мильярды заробитчан потратили на импорт. Вселенская справедливость.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53

Re: мильярды

свое мы и без заробитчан поиметь можем
sal
 
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