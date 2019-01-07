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Аудитор Deloitte отримав понад 43 мільярди доларів доходу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Дивися повний текст Аудитор Deloitte отримав понад 43 мільярди доларів доходу
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:54
Ахренеть. Такой доход от консалтинга.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:59
Высасывают с этих консультантов - всё что только можно.
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