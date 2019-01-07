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Аудитор Deloitte отримав понад
43 мільярди доларів доходу

Аудитор Deloitte отримав понад 43 мільярди доларів доходу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53

Аудитор Deloitte отримав понад 43 мільярди доларів доходу

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у прес-релізі компанії.

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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:54

Ахренеть. Такой доход от консалтинга.
nalim
 
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Высасывают с этих консультантов - всё что только можно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:02

  anton_gms написав:Высасывают с этих консультантов - всё что только можно.

Вначале консультанты сами неслабо насосались.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:51

  nalim написав:Ахренеть. Такой доход от консалтинга.

Ну так почти 300 тыс. человек работают.
Gastarbaiter
 
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