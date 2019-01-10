У Міністерстві соціальної політики заявили, що підняття ціни на газ можливе, але це залежить від багатьох факторів.
Дивися повний текст Рева не відкидає підняття ціни на газ.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:56
Рева не відкидає підняття ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева не відкидає підняття ціни на газ.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:56
Вначале кто-то из СМИ кидает утку, про поднятие цены. Народ считает это бредом.
Потом начинают в СМИ мусолить эту тему. Народ немного прислушивается.
Далее официальные лица "не исключают" такой возможности, но считают это маловероятным. Народ призадумывается.
Чуть позже предупреждают о таком развитии сценария. Народ офигевает.
Еще чуть позже объявляют о неизбежном. Народ готовится.
Ну и на конец - закрепляют это законодательно. Народ прогнулся.
Так это делается, чтобы сразу "в лоб" не заявить о неизбежном и не столкнуться с массовым протестом от народа. А народ ведется. Еще в добавок пару отвлеченных тем по ходу дела подкинут через СМИ (типа того арестовывают, а тот попался на взятке, а там вообще вакханалия....) И народ все это хавает. Манипуляции...
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01
Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов, дабы паству не спугнуть.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:28
А следом за газом у Ревы и депутатов вырастет зарплата в два раза, инфляция однако...
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