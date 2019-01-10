У Міністерстві соціальної політики заявили, що підняття ціни на газ можливе, але це залежить від багатьох факторів.
Дивися повний текст Рева не відкидає підняття ціни на газ.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:56
Рева не відкидає підняття ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева не відкидає підняття ціни на газ.
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:56
Вначале кто-то из СМИ кидает утку, про поднятие цены. Народ считает это бредом.
Потом начинают в СМИ мусолить эту тему. Народ немного прислушивается.
Далее официальные лица "не исключают" такой возможности, но считают это маловероятным. Народ призадумывается.
Чуть позже предупреждают о таком развитии сценария. Народ офигевает.
Еще чуть позже объявляют о неизбежном. Народ готовится.
Ну и на конец - закрепляют это законодательно. Народ прогнулся.
Так это делается, чтобы сразу "в лоб" не заявить о неизбежном и не столкнуться с массовым протестом от народа. А народ ведется. Еще в добавок пару отвлеченных тем по ходу дела подкинут через СМИ (типа того арестовывают, а тот попался на взятке, а там вообще вакханалия....) И народ все это хавает. Манипуляции...
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01
Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов, дабы паству не спугнуть.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:28
А следом за газом у Ревы и депутатов вырастет зарплата в два раза, инфляция однако...
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:46
Re: Рева не відкидає підняття ціни на газ
- а что там спугивать? Баранов не пугают, а стригут и режут. Как в 14-м 54% паствы выбрало на главный пост в стране олигарха, основателя партии которая их убивала зимой..так и сейчас им открытым текстом говорят - выберите нас и мы вас коммуналкой добьем.И что ? выберут однозначно.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:03
Они не с той стороны считают повышение. Если брать за базу сегодняшние 60%, то прирост будет на треть!
В цифрах - если текущая цена 60 попугаев, а станет цена 80 попугаев, то прирост на 20 попугаев - это ровно на треть. А никак не 20% !
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:52
Главное, чтобы во 2-й тур не прошел. Тогда у него появится шанс. Но надеюсь, что барашки включат остатки мозга.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:26
nalim, чтобы "что-то" включить - нужно чтобы это "что-то" было. а с этим проблемы, т.к. у подавляющего большинства - вместо мозга - лозунги из тв.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:17
-rx-
100%, по плану МВФ (с которым наши ... согласились), следующее поднятие весной.
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