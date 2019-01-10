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Рева не відкидає
підняття ціни на газ

Рева не відкидає підняття ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:18

  warlamp написав:Это окна Овертона.

Да, не стал кидать сюда ссылку на видео ссср-овских времен... :mrgreen:
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:39

Re: Рева не відкидає підняття ціни на газ

  nalim написав:Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:00

  Джон написав:
  nalim написав:Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/

Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:25

  nalim написав:Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.

Правда на текущий момент хуже нынешних тоже никого не было.
Black Jack - White Business
ruvex
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