Рева не відкидає підняття ціни на газ
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:18
warlamp написав:
Это окна Овертона.
Да, не стал кидать сюда ссылку на видео ссср-овских времен...
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:39
nalim написав:
Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/
Джон
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:00
Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.
nalim
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:25
nalim написав:
Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.
Правда на текущий момент хуже нынешних тоже никого не было.
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