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Рева не відкидає
підняття ціни на газ

Рева не відкидає підняття ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:18

  warlamp написав:Это окна Овертона.

Да, не стал кидать сюда ссылку на видео ссср-овских времен... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:39

Re: Рева не відкидає підняття ціни на газ

  nalim написав:Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:00

  Джон написав:
  nalim написав:Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/

Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:34

  nalim написав:
  Джон написав:
  nalim написав:Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/

Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.

Хуже нынешних за время независимой Украины тоже не было. Для меня, как налогоплательщика за время текущей каденции команды президента не было сделано ничего существенного. Только попытки ухудшения благосостояния.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:49

  nalim написав:
  Джон написав:
  nalim написав:Почему не сказать прямо, что цена на газ будет повышена, но не сейчас, а после выборов,
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ukra%d1%97ncyam-ukra%d1%97nskij-gaz-za-vdvichi-nizhchoyu-cinoyu/

Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.

Из двух зол выбирают меньшую. Не знаю кто как, но лично я во времена премьерства Тимошенко нехило поднялся, при Педро мои доходы в у.е. упали ровно в 10 раз. Причин конечно много, жизнь всегда полосатая, но последние пять лет одна сплошная чёрная, и это сильно напрягает.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:35

И все эти последние 5 или сколько там лет - кроме всего, разгребаем еще и то, что наваячила тимошейничиха... Нет уж, кто угодно, но только не эти двое и всякие опоблоковцы с комуняками.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:11

  nalim написав:Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.

Главное чтобы не проблеяли тоже самое.
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