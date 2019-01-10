Да, не стал кидать сюда ссылку на видео ссср-овских времен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:18
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:39
Re: Рева не відкидає підняття ціни на газ
это от выборов зависит и мозгов паствы.. есть и другой сценарий цен на газ..
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:00
Юля ничем не лучше Пети. Но, к сожалению, ее могут выбрать, так как у барашек память короткая.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:34
Хуже нынешних за время независимой Украины тоже не было. Для меня, как налогоплательщика за время текущей каденции команды президента не было сделано ничего существенного. Только попытки ухудшения благосостояния.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:49
Из двух зол выбирают меньшую. Не знаю кто как, но лично я во времена премьерства Тимошенко нехило поднялся, при Педро мои доходы в у.е. упали ровно в 10 раз. Причин конечно много, жизнь всегда полосатая, но последние пять лет одна сплошная чёрная, и это сильно напрягает.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:35
И все эти последние 5 или сколько там лет - кроме всего, разгребаем еще и то, что наваячила тимошейничиха... Нет уж, кто угодно, но только не эти двое и всякие опоблоковцы с комуняками.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:11
Главное чтобы не проблеяли тоже самое.
Black Jack - White Business
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