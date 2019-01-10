RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рева не відкидає
підняття ціни на газ

Рева не відкидає підняття ціни на газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:57

Рева не відкидає підняття ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики заявили, що підняття ціни на газ можливе, але це залежить від багатьох факторів.

Дивися повний текст Рева не відкидає підняття ціни на газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86693
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рева не відкидає підняття ціни на газ
R2 » Вів 15 січ, 2019 11:56
3 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 12:28
tigr-uu
Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 10 січ, 2019 08:04
51 3172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 23:50
detroytred
Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні
R2 » П'ят 11 січ, 2019 14:50
1 223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:51
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.