|
|
Рева не відкидає підняття ціни на газ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:57
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики заявили, що підняття ціни на газ можливе, але це залежить від багатьох факторів.
Дивися повний текст Рева не відкидає підняття ціни на газ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86693
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|51
|
|
|51
|3172
|
|
|1
|223
|