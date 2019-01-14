Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.
Дивися повний текст Коли вкладникам банку \"Київська Русь\" відмовляли у поверненні коштів, І.Луценко доступ до коштів отримав.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01
Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли вкладникам банку \"Київська Русь\" відмовляли у поверненні коштів, І.Луценко доступ до коштів отримав.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01
Если б мы жили в нормальной европейской стране, после такой новости подписанная отставка Луценка должна лежать у президента на столе.
И вечнй знак обманщика повесели на него и всю семью. Позор!
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