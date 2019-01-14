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Коли вкладникам банку "Київська
Русь" відмовляли у...

Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01

Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Дивися повний текст Коли вкладникам банку \"Київська Русь\" відмовляли у поверненні коштів, І.Луценко доступ до коштів отримав.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01

Если б мы жили в нормальной европейской стране, после такой новости подписанная отставка Луценка должна лежать у президента на столе.
И вечнй знак обманщика повесели на него и всю семью. Позор!
anton_gms
 
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