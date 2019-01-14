Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.
Дивися повний текст Коли вкладникам банку \"Київська Русь\" відмовляли у поверненні коштів, І.Луценко доступ до коштів отримав.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01
Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли вкладникам банку \"Київська Русь\" відмовляли у поверненні коштів, І.Луценко доступ до коштів отримав.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01
Если б мы жили в нормальной европейской стране, после такой новости подписанная отставка Луценка должна лежать у президента на столе.
И вечнй знак обманщика повесели на него и всю семью. Позор!
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:41
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:54
Да - это из русских...Он не фига не знает про Украину и реакция таках, как у собаки Павлова -на фамилию. Вообще, и Игорь Луценко все опроверг, да и не преступление - это , со стороны Луценко - если бы было и так, то это нарушение правил НБУ со стороны банка и по хорошему, финансовые претензии можно предьявлять к тому,кто подписал разрешение на выдачу...Но, никто не привлекает их, так как таких случаев тысячи...
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:49
Не преступление?
Это вывод средств связанным с банком лицам.
Мошенничество в особо крупных размерах.
Нет не криминал?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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