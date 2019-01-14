Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...

Додано: Вів 15 січ, 2019 14:37

cannabis_ua написав: laa1999 написав: ... Вообще, и Игорь Луценко все опроверг, да и не преступление - это , со стороны Луценко - если бы было и так, то это нарушение правил НБУ со стороны банка и по хорошему, финансовые претензии можно предьявлять к тому,кто подписал разрешение на выдачу...Но, никто не привлекает их, так как таких случаев тысячи... ... Вообще, и Игорь Луценко все опроверг, да и не преступление - это , со стороны Луценко - если бы было и так, то это нарушение правил НБУ со стороны банка и по хорошему, финансовые претензии можно предьявлять к тому,кто подписал разрешение на выдачу...Но, никто не привлекает их, так как таких случаев тысячи...

Не преступление?

Это вывод средств связанным с банком лицам.

Мошенничество в особо крупных размерах.

Нет не криминал? Не преступление?Это вывод средств связанным с банком лицам.Мошенничество в особо крупных размерах.Нет не криминал?

А как он связан с банком? Вы о чем? Вам выдали депозит - в чем Ваша вина? Или поместив в банк -депозит - вы связанное с банком лицо? Не бредьте...Вот по закону - И.В.Гнатенко должен возвратить средства банку -если он что-то нарушил. Но таких, как Гнатенко -не садят, именно из-за коррупции, да и инструкция НБУ - к сожалению, не законадательный акт...Единственное нарушение ,возможное, со стороны Игоря, не задекларировал депозит. Дохода с того, что забрал депозит -нет, но вот, его нужно декларировать - это да. Поэтому НАБУ этим и занимается.