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Коли вкладникам банку "Київська
Русь" відмовляли у...

Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01

Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Дивися повний текст Коли вкладникам банку \"Київська Русь\" відмовляли у поверненні коштів, І.Луценко доступ до коштів отримав.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:01

Если б мы жили в нормальной европейской стране, после такой новости подписанная отставка Луценка должна лежать у президента на столе.
И вечнй знак обманщика повесели на него и всю семью. Позор!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:41

  anton_gms написав:Если б мы жили в нормальной европейской стране, после такой новости подписанная отставка Луценка должна лежать у президента на столе.
И вечнй знак обманщика повесели на него и всю семью. Позор!

А что президент может отправлять депутатов в отставку?
Ferox
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:54

  Ferox написав:
  anton_gms написав:Если б мы жили в нормальной европейской стране, после такой новости подписанная отставка Луценка должна лежать у президента на столе.
И вечнй знак обманщика повесели на него и всю семью. Позор!

А что президент может отправлять депутатов в отставку?

Да - это из русских...Он не фига не знает про Украину и реакция таках, как у собаки Павлова -на фамилию. Вообще, и Игорь Луценко все опроверг, да и не преступление - это , со стороны Луценко - если бы было и так, то это нарушение правил НБУ со стороны банка и по хорошему, финансовые претензии можно предьявлять к тому,кто подписал разрешение на выдачу...Но, никто не привлекает их, так как таких случаев тысячи...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:49

  laa1999 написав: ... Вообще, и Игорь Луценко все опроверг, да и не преступление - это , со стороны Луценко - если бы было и так, то это нарушение правил НБУ со стороны банка и по хорошему, финансовые претензии можно предьявлять к тому,кто подписал разрешение на выдачу...Но, никто не привлекает их, так как таких случаев тысячи...

Не преступление?
Это вывод средств связанным с банком лицам.
Мошенничество в особо крупных размерах.
Нет не криминал?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:37

  cannabis_ua написав:
  laa1999 написав: ... Вообще, и Игорь Луценко все опроверг, да и не преступление - это , со стороны Луценко - если бы было и так, то это нарушение правил НБУ со стороны банка и по хорошему, финансовые претензии можно предьявлять к тому,кто подписал разрешение на выдачу...Но, никто не привлекает их, так как таких случаев тысячи...

Не преступление?
Это вывод средств связанным с банком лицам.
Мошенничество в особо крупных размерах.
Нет не криминал?

А как он связан с банком? Вы о чем? Вам выдали депозит - в чем Ваша вина? Или поместив в банк -депозит - вы связанное с банком лицо? Не бредьте...Вот по закону - И.В.Гнатенко должен возвратить средства банку -если он что-то нарушил. Но таких, как Гнатенко -не садят, именно из-за коррупции, да и инструкция НБУ - к сожалению, не законадательный акт...
Единственное нарушение ,возможное, со стороны Игоря, не задекларировал депозит. Дохода с того, что забрал депозит -нет, но вот, его нужно декларировать - это да. Поэтому НАБУ этим и занимается.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:40

  laa1999 написав:А как он связан с банком? Вы о чем? Вам выдали депозит - в чем Ваша вина? Или поместив в банк -депозит - вы связанное с банком лицо? Не бредьте...Вот по закону - И.В.Гнатенко должен возвратить средства банку -если он что-то нарушил. Но таких, как Гнатенко -не садят, именно из-за коррупции, да и инструкция НБУ - к сожалению, не законадательный акт...
Единственное нарушение ,возможное, со стороны Игоря, не задекларировал депозит. Дохода с того, что забрал депозит -нет, но вот, его нужно декларировать - это да. Поэтому НАБУ этим и занимается.

"З власного поточного рахунку у цьому банку на поточний рахунок головного бухгалтера Банку І.В.Гнатенко" - это не забрать депозит. Главный бухгалтер банка - это не связанное лицо?
Связанное с банком лицо получило деньги с банка за день до ввода ВА. Это вывод средств связанным с банком лицом. Это и есть мошенничество в особо крупных размерах.
УК - это законодательный акт. Не садят из-за коррупции, тут вы правы. Потому как таких случаев тысячи, после чего вкладчики потеряли миллиарды, а владельцы и некоторые работники банков вместе с сотрудниками НБУ отдыхают на островах.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:46

[quote="4553252:laa1999"][/quote]
Лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:43

Re: Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у...

В цьому банку вже в кінці 2014 гальмували видачу, вже точно не памятаю, але вертали по закінченню терміну невеликий % (10-20 від суми), а решту треба було перерозміщати. Тому вивести кошти було завдання не для пересічних.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:47

cannabis_ua
Ну чего Вы возмущаетесь? Все уже давно известно..
Все животные равны. Но некоторые более равны, чем другие (с)
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