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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї навчилися обманювати продавців в інтернеті, своїх жертв аферисти залишають без грошей і без товару.

Дивися повний текст Шахраї оголосили \"полювання\" на українців, які торгують в інтернеті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35

пару дней такой звонил с ОЛХ. типа ошибся, товар надо в другом говоре. после шуток о мошенничестве сразу слился. пробил номер - зарепортил на сайты агрегаторы (уже были случаи кидалова)
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:50

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

  trololo написав:звонил с ОЛХ. типа ошибся
на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.
Джон
 
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