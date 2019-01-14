Шахраї навчилися обманювати продавців в інтернеті, своїх жертв аферисти залишають без грошей і без товару.
Дивися повний текст Шахраї оголосили \"полювання\" на українців, які торгують в інтернеті.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35
Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї оголосили \"полювання\" на українців, які торгують в інтернеті.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35
пару дней такой звонил с ОЛХ. типа ошибся, товар надо в другом говоре. после шуток о мошенничестве сразу слился. пробил номер - зарепортил на сайты агрегаторы (уже были случаи кидалова)
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:50
Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.
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