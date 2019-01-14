Шахраї навчилися обманювати продавців в інтернеті, своїх жертв аферисти залишають без грошей і без товару.
Дивися повний текст Шахраї оголосили \"полювання\" на українців, які торгують в інтернеті.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35
Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї оголосили \"полювання\" на українців, які торгують в інтернеті.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35
пару дней такой звонил с ОЛХ. типа ошибся, товар надо в другом говоре. после шуток о мошенничестве сразу слился. пробил номер - зарепортил на сайты агрегаторы (уже были случаи кидалова)
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:50
Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:59
Джон Надо пользоваться OLX доставкой - с них таких рисков намного меньше
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:04
Таке враження що на олх 90 відсотків де хороші ціни в ходових рубриках це шахраї. Ось де непочатий край роботи МВС
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:12
Поэтому есть сервис OLX-доставка, который и нужно использовать при заказе из другого города. Нормальный покупатель, которому реально нужен товар по вашей цене, от такой услуги не откажется. А ненормальный пусть идет лесом
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:15
+1 или аванс за пересылку в обе стороны
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:51
Ну требователь аванса и сам может оказаться мошенником Я слышал о случаях, когда после перечисления покупателем аванса на доставку, "продавец" бесследно исчезал. Как ни крути, модель OLX-доставки является оптимальным решением, учитывающим интересы обеих сторон сделки.
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:59
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:01
Я часто веду переписки с мошенниками, чтобы выяснить номер карточки ФИО, подскажите а о каких сайтах "агрегаторах" речь. Я нашел только 3 сайта, плохо что нет единой базы такой базы...
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