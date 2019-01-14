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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї навчилися обманювати продавців в інтернеті, своїх жертв аферисти залишають без грошей і без товару.

Дивися повний текст Шахраї оголосили \"полювання\" на українців, які торгують в інтернеті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:35

пару дней такой звонил с ОЛХ. типа ошибся, товар надо в другом говоре. после шуток о мошенничестве сразу слился. пробил номер - зарепортил на сайты агрегаторы (уже были случаи кидалова)
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:50

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

  trololo написав:звонил с ОЛХ. типа ошибся
на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:59

Джон Надо пользоваться OLX доставкой - с них таких рисков намного меньше
lyakhinvadim
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:04

Таке враження що на олх 90 відсотків де хороші ціни в ходових рубриках це шахраї. Ось де непочатий край роботи МВС
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:12

  Джон написав:
  trololo написав:звонил с ОЛХ. типа ошибся
на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.


Поэтому есть сервис OLX-доставка, который и нужно использовать при заказе из другого города. Нормальный покупатель, которому реально нужен товар по вашей цене, от такой услуги не откажется. А ненормальный пусть идет лесом :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:15

  zРадио написав:
  Джон написав:
  trololo написав:звонил с ОЛХ. типа ошибся
на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.


Поэтому есть сервис OLX-доставка, который и нужно использовать при заказе из другого города. Нормальный покупатель, которому реально нужен товар по вашей цене, от такой услуги не откажется. А ненормальный пусть идет лесом :D


+1 или аванс за пересылку в обе стороны
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:51

  trololo написав:
+1 или аванс за пересылку в обе стороны


Ну требователь аванса и сам может оказаться мошенником :mrgreen: Я слышал о случаях, когда после перечисления покупателем аванса на доставку, "продавец" бесследно исчезал. Как ни крути, модель OLX-доставки является оптимальным решением, учитывающим интересы обеих сторон сделки.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:59

  Дикий не Дикий написав:Таке враження що на олх 90 відсотків де хороші ціни в ходових рубриках це шахраї. Ось де непочатий край роботи МВС

МВС ложили, клали и забивали. Им овец стричь нужно а не ерундой заниматься. Украденный мобильный телефон пробить не могут. Будут они мошенниками заниматься.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:01

Я часто веду переписки с мошенниками, чтобы выяснить номер карточки ФИО, подскажите а о каких сайтах "агрегаторах" речь. Я нашел только 3 сайта, плохо что нет единой базы такой базы...
follet
 
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