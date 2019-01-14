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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:04

  zРадио написав:
  Джон написав:
  trololo написав:звонил с ОЛХ. типа ошибся
на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.


Поэтому есть сервис OLX-доставка, который и нужно использовать при заказе из другого города. Нормальный покупатель, которому реально нужен товар по вашей цене, от такой услуги не откажется. А ненормальный пусть идет лесом :D

Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:07

  trololo написав:
+1 или аванс за пересылку в обе стороны

В основном так и работают. Малой вещи покупает, кидает на карту аванс-страховку 100-200 грн.
p_a_l
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 15.02.11
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:15

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

  Джон написав:на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.

Самое интересное, вы не можете изменить сумму НП. Если вас попросят перевести деньги на скидку вас еще и на них кинут и товар не заберут. Самое простое правило, товар дорогой предоплата на доставку в обе стороны, не дорогой и не жалко можно и так отправить.
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