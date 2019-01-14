Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.
Поэтому есть сервис OLX-доставка, который и нужно использовать при заказе из другого города. Нормальный покупатель, которому реально нужен товар по вашей цене, от такой услуги не откажется. А ненормальный пусть идет лесом
Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать.
Джон написав:на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.
Самое интересное, вы не можете изменить сумму НП. Если вас попросят перевести деньги на скидку вас еще и на них кинут и товар не заберут. Самое простое правило, товар дорогой предоплата на доставку в обе стороны, не дорогой и не жалко можно и так отправить.