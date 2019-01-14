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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:04

  zРадио написав:
  Джон написав:
  trololo написав:звонил с ОЛХ. типа ошибся
на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.


Поэтому есть сервис OLX-доставка, который и нужно использовать при заказе из другого города. Нормальный покупатель, которому реально нужен товар по вашей цене, от такой услуги не откажется. А ненормальный пусть идет лесом :D

Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:07

  trololo написав:
+1 или аванс за пересылку в обе стороны

В основном так и работают. Малой вещи покупает, кидает на карту аванс-страховку 100-200 грн.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:15

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

  Джон написав:на ОЛХ есть товарисчи которые заказываю недорогой товар НП а потом звонят и говорят - или скидывай цену или я не забираю товар. Ну и все или скидываеш или попадаеш на пересылку в обе стороны.

Самое интересное, вы не можете изменить сумму НП. Если вас попросят перевести деньги на скидку вас еще и на них кинут и товар не заберут. Самое простое правило, товар дорогой предоплата на доставку в обе стороны, не дорогой и не жалко можно и так отправить.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:08

  p_a_l написав:
  trololo написав:
+1 или аванс за пересылку в обе стороны

В основном так и работают. Малой вещи покупает, кидает на карту аванс-страховку 100-200 грн.


Так это и есть стандартный развод мошенников. Даже 50грн левому человеку перечислять- бред и дикость. О каких 200-300 вы говорите- это просто подарок мошенникам. Я всегда таких шлю лесом. Олх доставка- идеальна. Сколько везде пишут о таком кидалове пострадавшие- а народ все перечисляет "за доставку в обе стороны" на левые карты и потом строчит, что телефон не отвечает.

Когда я действую, как продавец- это мои проблемы и риски. Мне надо продать.
Когда, как покупатель- меня не интересуют проблемы продавца. Продавцов много. Мне надо бесплатно и без всяких предоплат- на это и придуман наложенный платеж. Или олх доставка.
Все просто.
Востаннє редагувалось SMOKE в Вів 15 січ, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:16

  p_a_l написав:Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать.


Обалдеть, спасибо за инфу. Проверил официальные правила OLX - и правда, любую дополнительную упаковку, наклейки 'хрупкое' и т.п. оплачивает продавец. Если это меньше 1% стоимости товара, то можно и оплатить самостоятельно в виде плюшки для покупателя, вообще не проблема, если завершение сделки гарантировано. Но оно ведь совсем не гарантировано. Если покупатель не придет или откажется, то это была никакая не скидка, а просто подарок Новой Почте, т.е. за эту упаковку деньги тебе не вернутся. Ты остаешься со своим товаром и ждешь следующего покупателя, опять оплачиваешь дополнительную упаковку, и т.д.

Удалил эту опцию из своего объявления нафиг. Делать предоплату стоимости доставки - это вполне сложившаяся норма. И мне так пересылали предоплату, и я пересылал, никогда проблем не было.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:25

  Kart написав:
  p_a_l написав:Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать.


Обалдеть, спасибо за инфу. Проверил официальные правила OLX - и правда, любую дополнительную упаковку, наклейки 'хрупкое' и т.п. оплачивает продавец. Если это меньше 1% стоимости товара, то можно и оплатить самостоятельно в виде плюшки для покупателя, вообще не проблема, если завершение сделки гарантировано. Но оно ведь совсем не гарантировано. Если покупатель не придет или откажется, то это была никакая не скидка, а просто подарок Новой Почте, т.е. за эту упаковку деньги тебе не вернутся. Ты остаешься со своим товаром и ждешь следующего покупателя, опять оплачиваешь дополнительную упаковку, и т.д.

Удалил эту опцию из своего объявления нафиг. Делать предоплату стоимости доставки - это вполне сложившаяся норма. И мне так пересылали предоплату, и я пересылал, никогда проблем не было.

Это не стандартная практика. Это аномальное доверие. Просто вам пока везло. 80% разводов- это вот такие вот предоплаты. На них и живут мошенники. Ответьте себе на простой вопрос- какие у вас гарантии? Их нет. А значит - это уже ненормальная практика. Что мешает мне создать объявление за пять минут с детской коляской, к примеру, и поиметь с вас 200грн "за пересылку", отключив телефон после?! Люди не паряться такими вопросами- поэтому столько кидалове.
Востаннє редагувалось SMOKE в Вів 15 січ, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:28

  SMOKE написав:Что мешает мне создать объявление за пять минут с детской коляской, к примеру, и поиметь с вас 200грн "за пересылку", отключив телефон после?! Люди не паряться такими вопросами- поэтому столько кидалове.

Как минимум, надо смотреть на дату создания аккаунта. Если он уже много лет на OLX, то вероятность мошенничества сильно уменьшается.

Да и в случае мошенничества, если отправлять деньги через Приват24, то по жалобе в поддержку Привата деньги возвращаются в два счета. Я сам не сталкивался, но рассказывали.
Востаннє редагувалось Kart в Вів 15 січ, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:31

  Kart написав:Если отправлять деньги через Приват24, то по жалобе в поддержку Привата деньги возвращаются в два счета. Я сам не сталкивался, но рассказывали.

Ага, как в сказке. И не надо доказывать, что вы сами не мошенник и не получили товар от частного лица. Просто написали и они вернули) Так, на слово.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:34

  SMOKE написав:
  Kart написав:Если отправлять деньги через Приват24, то по жалобе в поддержку Привата деньги возвращаются в два счета. Я сам не сталкивался, но рассказывали.

Ага, как в сказке. И не надо доказывать, что вы сами не мошенник и не получили товар от частного лица. Просто написали и они вернули) Так, на слово.

Бред какой-то :) Вы параноик :) Вы являетесь клиентом банка, который имеет всю информацию о вас, включая паспортные данные и все ваши транзакции за последние N лет. А также имеет всю инфу о получателе, включая его паспортные данные и все транзакции. Кто там мошенник, выяснить очень просто :)
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