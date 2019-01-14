Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...

Додано: Вів 15 січ, 2019 15:16

p_a_l написав: Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать. Нормальный покупатель от шары не откажется. Но захочет ли нормальный продавец делать олх доставку. Бесплатный сыр только в мышеловках. Как то наблюдал одного парня жена которого продала детскую коляску по олх доставке. А он должен был в отделении все оформить. Доставка бесплатная до Х кг, нужна обрештовка и тд и тп. Короче пацан и сам был не рад что связался с бесплатной доставкой и с проблемами жены. Захочет ли покупатель платить за обрештовку? Отправитель явно не хотел платить. Да и всех остальных задерживал. ОЛХ доставку придумали для жлобов. Не можешь заплатить, нефиг покупать.

Обалдеть, спасибо за инфу. Проверил официальные правила OLX - и правда, любую дополнительную упаковку, наклейки 'хрупкое' и т.п. оплачивает продавец. Если это меньше 1% стоимости товара, то можно и оплатить самостоятельно в виде плюшки для покупателя, вообще не проблема, если завершение сделки гарантировано. Но оно ведь совсем не гарантировано. Если покупатель не придет или откажется, то это была никакая не скидка, а просто подарок Новой Почте, т.е. за эту упаковку деньги тебе не вернутся. Ты остаешься со своим товаром и ждешь следующего покупателя, опять оплачиваешь дополнительную упаковку, и т.д.Удалил эту опцию из своего объявления нафиг. Делать предоплату стоимости доставки - это вполне сложившаяся норма. И мне так пересылали предоплату, и я пересылал, никогда проблем не было.