Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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trololo написав: +1 или аванс за пересылку в обе стороны
В основном так и работают. Малой вещи покупает, кидает на карту аванс-страховку 100-200 грн.
Так это и есть стандартный развод мошенников. Даже 50грн левому человеку перечислять- бред и дикость. О каких 200-300 вы говорите- это просто подарок мошенникам. Я всегда таких шлю лесом. Олх доставка- идеальна. Сколько везде пишут о таком кидалове пострадавшие- а народ все перечисляет "за доставку в обе стороны" на левые карты и потом строчит, что телефон не отвечает.
Когда я действую, как продавец- это мои проблемы и риски. Мне надо продать. Когда, как покупатель- меня не интересуют проблемы продавца. Продавцов много. Мне надо бесплатно и без всяких предоплат- на это и придуман наложенный платеж. Или олх доставка.
Все просто.
Основная наживка мошенников - желание человека получить ШАРУ, особенно в части популярных товаров. В век интернета можно легко посмотреть средние цены на товар и выставить +/-среднерыночную цену или с небольшим демпингом. Также данные объявления размещаются в труднодоступных локациях, или при возможном варианте "самовывовоз" (типа есть приятель - приедет, посмотреть если ок- тогда отправляем) - не на месте, нет времени, и т.п. В любом случае нужно звонить и задавать разного рода уточняющие вопросы. Согласен Олх доставка - оптимальный вариант, но не на все виды товара. А в случае с авансом, как правило, без небольшого аванса не отправляю - можно ответить аналогично: покупателю нужно - перекинь 50-100грн, да есть риск, но все зависит от товара и цены - как правило продается разное б/у.
Вообще у нас в этом плане дикие джунгли, конечно. На американских площадках или там aliexpress вообще нет опции "посмотреть товар, а потом отказаться" и тем более "заказать товар, а потом не прийти за ним".
Ты сразу оплачиваешь полную стоимость, включая доставку со всей упаковкой, тебе его привозят и уже не забирают назад. Но если что не так, ты открываешь спор с продавцом, пишешь отзыв и т.д. Не просто отказываешься на почте "ой, я передумала", а открываешь именно обоснованный спор, где предоставляешь доказательства, в чем именно тебя обманул продавец и что не так с товаром. В таком случае защищен и покупатель, и продавец. Если претензия обоснована, то покупатель получает деньги назад. Если нет, то продавец не несет расходы без причины.
Надеюсь, со временем OLX введут такую же политику и тогда много вопросов отпадет.