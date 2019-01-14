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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:14

  SMOKE написав:
  p_a_l написав:
  trololo написав:
+1 или аванс за пересылку в обе стороны

В основном так и работают. Малой вещи покупает, кидает на карту аванс-страховку 100-200 грн.


Так это и есть стандартный развод мошенников. Даже 50грн левому человеку перечислять- бред и дикость. О каких 200-300 вы говорите- это просто подарок мошенникам. Я всегда таких шлю лесом. Олх доставка- идеальна. Сколько везде пишут о таком кидалове пострадавшие- а народ все перечисляет "за доставку в обе стороны" на левые карты и потом строчит, что телефон не отвечает.

Когда я действую, как продавец- это мои проблемы и риски. Мне надо продать.
Когда, как покупатель- меня не интересуют проблемы продавца. Продавцов много. Мне надо бесплатно и без всяких предоплат- на это и придуман наложенный платеж. Или олх доставка.

Все просто.


Основная наживка мошенников - желание человека получить ШАРУ, особенно в части популярных товаров. В век интернета можно легко посмотреть средние цены на товар и выставить +/-среднерыночную цену или с небольшим демпингом. Также данные объявления размещаются в труднодоступных локациях, или при возможном варианте "самовывовоз" (типа есть приятель - приедет, посмотреть если ок- тогда отправляем) - не на месте, нет времени, и т.п. В любом случае нужно звонить и задавать разного рода уточняющие вопросы.
Согласен Олх доставка - оптимальный вариант, но не на все виды товара. А в случае с авансом, как правило, без небольшого аванса не отправляю - можно ответить аналогично: покупателю нужно - перекинь 50-100грн, да есть риск, но все зависит от товара и цены - как правило продается разное б/у.
mvs24
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:56

Вообще у нас в этом плане дикие джунгли, конечно. На американских площадках или там aliexpress вообще нет опции "посмотреть товар, а потом отказаться" и тем более "заказать товар, а потом не прийти за ним".

Ты сразу оплачиваешь полную стоимость, включая доставку со всей упаковкой, тебе его привозят и уже не забирают назад. Но если что не так, ты открываешь спор с продавцом, пишешь отзыв и т.д. Не просто отказываешься на почте "ой, я передумала", а открываешь именно обоснованный спор, где предоставляешь доказательства, в чем именно тебя обманул продавец и что не так с товаром. В таком случае защищен и покупатель, и продавец. Если претензия обоснована, то покупатель получает деньги назад. Если нет, то продавец не несет расходы без причины.

Надеюсь, со временем OLX введут такую же политику и тогда много вопросов отпадет.
Kart
 
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