Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...

Додано: Вів 15 січ, 2019 16:56

Вообще у нас в этом плане дикие джунгли, конечно. На американских площадках или там aliexpress вообще нет опции "посмотреть товар, а потом отказаться" и тем более "заказать товар, а потом не прийти за ним".



Ты сразу оплачиваешь полную стоимость, включая доставку со всей упаковкой, тебе его привозят и уже не забирают назад. Но если что не так, ты открываешь спор с продавцом, пишешь отзыв и т.д. Не просто отказываешься на почте "ой, я передумала", а открываешь именно обоснованный спор, где предоставляешь доказательства, в чем именно тебя обманул продавец и что не так с товаром. В таком случае защищен и покупатель, и продавец. Если претензия обоснована, то покупатель получает деньги назад. Если нет, то продавец не несет расходы без причины.



Надеюсь, со временем OLX введут такую же политику и тогда много вопросов отпадет.