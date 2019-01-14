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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:14

  SMOKE написав:
  p_a_l написав:
  trololo написав:
+1 или аванс за пересылку в обе стороны

В основном так и работают. Малой вещи покупает, кидает на карту аванс-страховку 100-200 грн.


Так это и есть стандартный развод мошенников. Даже 50грн левому человеку перечислять- бред и дикость. О каких 200-300 вы говорите- это просто подарок мошенникам. Я всегда таких шлю лесом. Олх доставка- идеальна. Сколько везде пишут о таком кидалове пострадавшие- а народ все перечисляет "за доставку в обе стороны" на левые карты и потом строчит, что телефон не отвечает.

Когда я действую, как продавец- это мои проблемы и риски. Мне надо продать.
Когда, как покупатель- меня не интересуют проблемы продавца. Продавцов много. Мне надо бесплатно и без всяких предоплат- на это и придуман наложенный платеж. Или олх доставка.

Все просто.


Основная наживка мошенников - желание человека получить ШАРУ, особенно в части популярных товаров. В век интернета можно легко посмотреть средние цены на товар и выставить +/-среднерыночную цену или с небольшим демпингом. Также данные объявления размещаются в труднодоступных локациях, или при возможном варианте "самовывовоз" (типа есть приятель - приедет, посмотреть если ок- тогда отправляем) - не на месте, нет времени, и т.п. В любом случае нужно звонить и задавать разного рода уточняющие вопросы.
Согласен Олх доставка - оптимальный вариант, но не на все виды товара. А в случае с авансом, как правило, без небольшого аванса не отправляю - можно ответить аналогично: покупателю нужно - перекинь 50-100грн, да есть риск, но все зависит от товара и цены - как правило продается разное б/у.
mvs24
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:56

Вообще у нас в этом плане дикие джунгли, конечно. На американских площадках или там aliexpress вообще нет опции "посмотреть товар, а потом отказаться" и тем более "заказать товар, а потом не прийти за ним".

Ты сразу оплачиваешь полную стоимость, включая доставку со всей упаковкой, тебе его привозят и уже не забирают назад. Но если что не так, ты открываешь спор с продавцом, пишешь отзыв и т.д. Не просто отказываешься на почте "ой, я передумала", а открываешь именно обоснованный спор, где предоставляешь доказательства, в чем именно тебя обманул продавец и что не так с товаром. В таком случае защищен и покупатель, и продавец. Если претензия обоснована, то покупатель получает деньги назад. Если нет, то продавец не несет расходы без причины.

Надеюсь, со временем OLX введут такую же политику и тогда много вопросов отпадет.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:24

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

  Kart написав:Да и в случае мошенничества, если отправлять деньги через Приват24, то по жалобе в поддержку Привата деньги возвращаются в два счета. Я сам не сталкивался, но рассказывали.

Чуш полная. Любой банк вернет деньги ТОЛЬКО по решению суда и никак иначе! Заблокировать счет мошенника до выяснения - это да, легко.
o_boiko
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:37

  tigr-uu написав:
  SMOKE написав:Это не стандартная практика. Это аномальное доверие. Просто вам пока везло. 80% разводов- это вот такие вот предоплаты. На них и живут мошенники. Ответьте себе на простой вопрос- какие у вас гарантии? Их нет. А значит - это уже ненормальная практика. Что мешает мне создать объявление за пять минут с детской коляской, к примеру, и поиметь с вас 200грн "за пересылку", отключив телефон после?! Люди не паряться такими вопросами- поэтому столько кидалове.

Есть валом ООО с ограниченной ответственностью которые товар не то что НП не отправят, а только по полной предоплате на карту. Проблемы покупателей никого не волнуют.

Именно поэтому есть гуанобизнесы с совковым подходом, которых не волнуют проблемы клиентов, и которые никогда не растут,а есть Розетки)
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:53

  SMOKE написав:
  Kart написав:Если отправлять деньги через Приват24, то по жалобе в поддержку Привата деньги возвращаются в два счета. Я сам не сталкивался, но рассказывали.

Ага, как в сказке. И не надо доказывать, что вы сами не мошенник и не получили товар от частного лица. Просто написали и они вернули) Так, на слово.

Жена долго уговаривала купить домик для ребёнка по одному объявлению, а я ей объяснял, что такой цены не может быть, что это мошенники. В итоге, она говорит, что под её ответственность. Переводим то ли 50, то ли 100 грн предоплаты, и через 5 минут звонят из приватбанка, говорят, что на эту карту были жалобы на мошенничество, и спрашивают проводить ли платёж, или вернуть обратно на карту. Так что, бывает и такое.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:09

  Kart написав:Вообще у нас в этом плане дикие джунгли, конечно. На американских площадках или там aliexpress вообще нет опции "посмотреть товар, а потом отказаться" и тем более "заказать товар, а потом не прийти за ним".

Ты сразу оплачиваешь полную стоимость, включая доставку со всей упаковкой, тебе его привозят и уже не забирают назад. Но если что не так, ты открываешь спор с продавцом, пишешь отзыв и т.д. Не просто отказываешься на почте "ой, я передумала", а открываешь именно обоснованный спор, где предоставляешь доказательства, в чем именно тебя обманул продавец и что не так с товаром. В таком случае защищен и покупатель, и продавец. Если претензия обоснована, то покупатель получает деньги назад. Если нет, то продавец не несет расходы без причины.

Надеюсь, со временем OLX введут такую же политику и тогда много вопросов отпадет.

Каждая компания работает по-разному. В Европе значительно проще продать наложенным платежом. Та же схема, что и у нас. Спрашивают адрес, привозят курьером, на месте платишь. Там с карточным мошенничеством большие проблемы. Люди просто боятся вводить данные своей карты. Так что, если хочешь продавать, закладывай риски на невыкуп. Это европейская практика.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:11

  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:
  Kart написав:Если отправлять деньги через Приват24, то по жалобе в поддержку Привата деньги возвращаются в два счета. Я сам не сталкивался, но рассказывали.

Ага, как в сказке. И не надо доказывать, что вы сами не мошенник и не получили товар от частного лица. Просто написали и они вернули) Так, на слово.

Жена долго уговаривала купить домик для ребёнка по одному объявлению, а я ей объяснял, что такой цены не может быть, что это мошенники. В итоге, она говорит, что под её ответственность. Переводим то ли 50, то ли 100 грн предоплаты, и через 5 минут звонят из приватбанка, говорят, что на эту карту были жалобы на мошенничество, и спрашивают проводить ли платёж, или вернуть обратно на карту. Так что, бывает и такое.

Безусловно, бывает. Хорошо, что так хорошо закончилось и вопрос 50грн)
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:13

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

  mvs24 написав:А в случае с авансом, как правило, без небольшого аванса не отправляю - можно ответить аналогично: покупателю нужно - перекинь 50-100грн, да есть риск, но все зависит от товара и цены - как правило продается разное б/у.

Не у всех людей есть деньги на картах, а топать ножками в терминал, ради заскоков продавца мало кто захочет. Если товар уникальный, или цена значительно ниже конкурентов, то можно и прогуляться. В других случаях проще найти более адекватного продавца.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:17

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:27

  safonovstanislav написав:Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.

У них и так неслабый товаропоток, а уж на порядок увеличить их финансовые потоки (десятки млрд грн в год) это точно не сможет. Зато придется поднять тарифы, чисто ради того, чтобы стимулировать безответственных покупателей?
Faceless
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