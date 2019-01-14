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Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:29
Кстати, ещё один популярный развод. Заказывается дорогой товар наложенным платежом на отделение почты, где нет камер и сотрудники пофигисты. Во время осмотра, дорогой товар вытаскивается, подменяется дешевым и возвращается продавцу.
Вот, например, на моем отделении нп, товар за 7000 дорогим не считается. Вот нож, осматривайте, а я пойду посплю в коморке.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:32
Faceless написав: safonovstanislav написав:
Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.
У них и так неслабый товаропоток, а уж на порядок увеличить их финансовые потоки (десятки млрд грн в год) это точно не сможет. Зато придется поднять тарифы, чисто ради того, чтобы стимулировать безответственных покупателей?
Я бы ещё и примерочные поставил в нп, чтоб наростить к-во посылок с одеждой, и разрешил бы частичный выкуп.
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safonovstanislav
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