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Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:29

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

Кстати, ещё один популярный развод. Заказывается дорогой товар наложенным платежом на отделение почты, где нет камер и сотрудники пофигисты. Во время осмотра, дорогой товар вытаскивается, подменяется дешевым и возвращается продавцу.
Вот, например, на моем отделении нп, товар за 7000 дорогим не считается. Вот нож, осматривайте, а я пойду посплю в коморке.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:32

  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.

У них и так неслабый товаропоток, а уж на порядок увеличить их финансовые потоки (десятки млрд грн в год) это точно не сможет. Зато придется поднять тарифы, чисто ради того, чтобы стимулировать безответственных покупателей?

Я бы ещё и примерочные поставил в нп, чтоб наростить к-во посылок с одеждой, и разрешил бы частичный выкуп.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:39

OLX просто доска обьявлений. Ни какой ответственности. Мне покупатель написал , что готов купить с доставкой олх. Товар на 300 грн. Я ему сразу сказал, что не собираюсь из-за такой суммы светить карту не понятно где. В результате мы пришли к консенсусу. Но мошенников "ну очень много". Особенно перед длинными выходными. Выставляется товар за хорошую цену. Собирается предоплата. Чешут по ушам, что из ихней деревни в выходной не отправить. Во вторник отключают телефон. Ах да, забыл, в понедельник "отправляют". Мне из торговых площадок больше всего нравится алиэкспресс. Там одинаково наказывают как продавцов, так и покупателей. Понятно - не добросовестных. Ебей он и есть ебей. Совершил на нем 4 сделки и закрыл аккаунт. Впечатления - сплошное пи-и-и-и... Если покупатель пришел со стороны без аккаунта палки, то просто кидают на 7.5% со сделки. Я думаю там сговор в этом плане. Продаван белый и пушистый. Больше 1000 продаж. Несколько лет в торговле. Близко к 100% положительный. И кидок... Так что все в этом мире относительно.
wadimk
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