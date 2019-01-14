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Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:29
Кстати, ещё один популярный развод. Заказывается дорогой товар наложенным платежом на отделение почты, где нет камер и сотрудники пофигисты. Во время осмотра, дорогой товар вытаскивается, подменяется дешевым и возвращается продавцу.
Вот, например, на моем отделении нп, товар за 7000 дорогим не считается. Вот нож, осматривайте, а я пойду посплю в коморке.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:32
Faceless написав: safonovstanislav написав:
Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.
У них и так неслабый товаропоток, а уж на порядок увеличить их финансовые потоки (десятки млрд грн в год) это точно не сможет. Зато придется поднять тарифы, чисто ради того, чтобы стимулировать безответственных покупателей?
Я бы ещё и примерочные поставил в нп, чтоб наростить к-во посылок с одеждой, и разрешил бы частичный выкуп.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:39
OLX просто доска обьявлений. Ни какой ответственности. Мне покупатель написал , что готов купить с доставкой олх. Товар на 300 грн. Я ему сразу сказал, что не собираюсь из-за такой суммы светить карту не понятно где. В результате мы пришли к консенсусу. Но мошенников "ну очень много". Особенно перед длинными выходными. Выставляется товар за хорошую цену. Собирается предоплата. Чешут по ушам, что из ихней деревни в выходной не отправить. Во вторник отключают телефон. Ах да, забыл, в понедельник "отправляют". Мне из торговых площадок больше всего нравится алиэкспресс. Там одинаково наказывают как продавцов, так и покупателей. Понятно - не добросовестных. Ебей он и есть ебей. Совершил на нем 4 сделки и закрыл аккаунт. Впечатления - сплошное пи-и-и-и... Если покупатель пришел со стороны без аккаунта палки, то просто кидают на 7.5% со сделки. Я думаю там сговор в этом плане. Продаван белый и пушистый. Больше 1000 продаж. Несколько лет в торговле. Близко к 100% положительный. И кидок... Так что все в этом мире относительно.
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wadimk
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:32
safonovstanislav написав:
Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.
Так "ОЛХ доставка" є.
Ризик для покупця, що вишлють не той товар, який виставлявся на продаж.
Для продавця - ризик підміни товару або пошкодження під час транспортування.
Місяць назад шукав для мами старого телефона певної моделі(звикла до цієї моделі і іншого не бажала). Продавець з ОЛХ(акаунту років три було) по вайберу показав цей телефон(нагадую, телефон старої моделі, на ОЛХ їх було тільки три пропозиції) і попросив предоплати в 150 грн за телефон вартістю 250 грн. Через сім днів відговорок поставив мене в блеклист на олх. Акаунт адміністрація ОЛХ блокувати відмовилась. Банк "А-банк" блокувати картку відмовився(дуже "гарна" реклама для їхнього банку порівняно з Приватом та Ощадом), хоча в інтернеті зявилися відгуки інших "лохів" по цій карті .
Це був останній раз коли я платив аванс на карту. Відтепер наложка або "ОЛХ доставка"
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Sovenok
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