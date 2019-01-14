Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...

Додано: Вів 15 січ, 2019 21:39

OLX просто доска обьявлений. Ни какой ответственности. Мне покупатель написал , что готов купить с доставкой олх. Товар на 300 грн. Я ему сразу сказал, что не собираюсь из-за такой суммы светить карту не понятно где. В результате мы пришли к консенсусу. Но мошенников "ну очень много". Особенно перед длинными выходными. Выставляется товар за хорошую цену. Собирается предоплата. Чешут по ушам, что из ихней деревни в выходной не отправить. Во вторник отключают телефон. Ах да, забыл, в понедельник "отправляют". Мне из торговых площадок больше всего нравится алиэкспресс. Там одинаково наказывают как продавцов, так и покупателей. Понятно - не добросовестных. Ебей он и есть ебей. Совершил на нем 4 сделки и закрыл аккаунт. Впечатления - сплошное пи-и-и-и... Если покупатель пришел со стороны без аккаунта палки, то просто кидают на 7.5% со сделки. Я думаю там сговор в этом плане. Продаван белый и пушистый. Больше 1000 продаж. Несколько лет в торговле. Близко к 100% положительный. И кидок... Так что все в этом мире относительно.