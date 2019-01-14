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Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:29
Кстати, ещё один популярный развод. Заказывается дорогой товар наложенным платежом на отделение почты, где нет камер и сотрудники пофигисты. Во время осмотра, дорогой товар вытаскивается, подменяется дешевым и возвращается продавцу.
Вот, например, на моем отделении нп, товар за 7000 дорогим не считается. Вот нож, осматривайте, а я пойду посплю в коморке.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:32
Faceless написав: safonovstanislav написав:
Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.
У них и так неслабый товаропоток, а уж на порядок увеличить их финансовые потоки (десятки млрд грн в год) это точно не сможет. Зато придется поднять тарифы, чисто ради того, чтобы стимулировать безответственных покупателей?
Я бы ещё и примерочные поставил в нп, чтоб наростить к-во посылок с одеждой, и разрешил бы частичный выкуп.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:39
OLX просто доска обьявлений. Ни какой ответственности. Мне покупатель написал , что готов купить с доставкой олх. Товар на 300 грн. Я ему сразу сказал, что не собираюсь из-за такой суммы светить карту не понятно где. В результате мы пришли к консенсусу. Но мошенников "ну очень много". Особенно перед длинными выходными. Выставляется товар за хорошую цену. Собирается предоплата. Чешут по ушам, что из ихней деревни в выходной не отправить. Во вторник отключают телефон. Ах да, забыл, в понедельник "отправляют". Мне из торговых площадок больше всего нравится алиэкспресс. Там одинаково наказывают как продавцов, так и покупателей. Понятно - не добросовестных. Ебей он и есть ебей. Совершил на нем 4 сделки и закрыл аккаунт. Впечатления - сплошное пи-и-и-и... Если покупатель пришел со стороны без аккаунта палки, то просто кидают на 7.5% со сделки. Я думаю там сговор в этом плане. Продаван белый и пушистый. Больше 1000 продаж. Несколько лет в торговле. Близко к 100% положительный. И кидок... Так что все в этом мире относительно.
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wadimk
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:32
safonovstanislav написав:
Оптимальный вариант для новой почты - это сделать бесплатную доставку в обе стороны всех невыкупленных по наложенному платежу товаров. Тогда продавцы не будут боятся отправлять, а покупатели не будут боятся заказывать. Часть посылок придётся почте возить бесплатно, но, это явно увеличит общий товаропоток через них, и на порядок увеличит финансовые потоки, забрав их у того же приватбанка.
Так "ОЛХ доставка" є.
Ризик для покупця, що вишлють не той товар, який виставлявся на продаж.
Для продавця - ризик підміни товару або пошкодження під час транспортування.
Місяць назад шукав для мами старого телефона певної моделі(звикла до цієї моделі і іншого не бажала). Продавець з ОЛХ(акаунту років три було) по вайберу показав цей телефон(нагадую, телефон старої моделі, на ОЛХ їх було тільки три пропозиції) і попросив предоплати в 150 грн за телефон вартістю 250 грн. Через сім днів відговорок поставив мене в блеклист на олх. Акаунт адміністрація ОЛХ блокувати відмовилась. Банк "А-банк" блокувати картку відмовився(дуже "гарна" реклама для їхнього банку порівняно з Приватом та Ощадом), хоча в інтернеті зявилися відгуки інших "лохів" по цій карті .
Це був останній раз коли я платив аванс на карту. Відтепер наложка або "ОЛХ доставка"
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Sovenok
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:40
Дикий не Дикий написав:
Таке враження що на олх 90 відсотків де хороші ціни в ходових рубриках це шахраї. Ось де непочатий край роботи МВС
Шукав на ОЛХ телевізор новий на протязі двох місяців щоб подешевше було. Під кінець впізнавав шахраїв по голосу, один мене впізнав і запитав чи мені ще не надоїло звонити. Всі розказували про ризики невикупа і хотіли аванс, їхні акаунти видалялись через день.
Закінчилась історія покупкою через наложку без аванса, продавець по телефону уточнив модель і характеристики телевізора, перепитався чи точно я буду брати його і вислав без авансу. До речі, заплатив за телевізор 9000, в магазині такий же коштував 16000.
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Sovenok
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:45
wadimk написав:
Я ему сразу сказал, что не собираюсь из-за такой суммы светить карту не понятно где.
Засвітили номер карти і що дальше? Зробіть в приваті віртуальну карту і її номер давайте.
А отримати доступ до чужого привату через підміну сімкарти - то там номера карти і не потрібно знати, треба лише номер фінансового телефона.
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Sovenok
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:11
Sovenok написав:
А отримати доступ до чужого привату через підміну сімкарти - то там номера карти і не потрібно знати, треба лише номер фінансового телефона.
+1 за виртуальную карту
А если перевести симку на контракт, то заменить её можно будет только лично в отделении оператора со своим паспортом в руках - будет ещё безопаснее.
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LutsMan
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:22
Kart написав:
Вообще у нас в этом плане дикие джунгли, конечно. На американских площадках или там aliexpress вообще нет опции "посмотреть товар, а потом отказаться" и тем более "заказать товар, а потом не прийти за ним".
....
Надеюсь, со временем OLX введут такую же политику и тогда много вопросов отпадет.
Смешно. OLX даже простейшую систему отзывов и рейтинга продавца внедрить не способна. Потому что для этого нужна однозначная идентификация продавца, а проведение такой работы обойдется, увы, не в копеечку.
Безопасность на OLX -- одна сплошная дырка. Аккаунты угоняются на ура.
Короче, эта система SLANDO -- это доска объявлений, её переименовали в OLX, но от этого она торговой площадкой не стала!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:32
wadimk написав:
OLX просто доска обьявлений. Ни какой ответственности. Мне покупатель написал , что готов купить с доставкой олх. Товар на 300 грн. Я ему сразу сказал, что не собираюсь из-за такой суммы светить карту не понятно где.
На такую сумму я просто прошу пополнить мне телефон.
Бывали случаи когда "покупатель", до этого настойчиво просивший номер карточки, и уверявший, что никаких проблем с предоплатой нет, сразу терял желание
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titanik
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