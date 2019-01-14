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Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:47
Kart написав:
Делать предоплату стоимости доставки - это вполне сложившаяся норма. И мне так пересылали предоплату, и я пересылал, никогда проблем не было.
например меня так кинули на 200 грн. больше предоплату никакую не плачу.
только ОЛХ-доставка или наложка.
обратился в кибер-полицию, заявление написал, данные все дал - никакой реакции, никто таким мошенничеством не занимается.
п.с. кстати, от мошенников может помочь поиск по картинке их "товара". если такое фото есть в инете, то 99% это кидалово.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:09
Pegasmaster написав:
п.с. кстати, от мошенников может помочь поиск по картинке их "товара". если такое фото есть в инете, то 99% это кидалово.
+1! так искал знакомому машину с пробегом на авториа - сколько там "левых" объявлений - ужас. по поводу предоплаты за доставку - никогда не платил и не собираюсь. если заходит такой разговор, то сразу перехожу к следующему объявлению.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:45
Дикий не Дикий написав:
Таке враження що на олх 90 відсотків де хороші ціни в ходових рубриках це шахраї. Ось де непочатий край роботи МВС
МВС на ці заяви не звертає уваги. Навіть, коли адресу злочинця надаєш. Бо там навіть слідчими пепси працюють.
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