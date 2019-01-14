Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...

Додано: Сер 16 січ, 2019 14:47

Из личного опыта по ОЛХ. Покупаю не часто, ненамного, примерно на 300-400 грн., обычно компьютерные комплектующие и аксессуары (кабеля, переходники), чисто для себя и хороших знакомых. Иногда и дороже, к примеру неплохой ноут взял за 7,5 тыс. грн. Все ниже написанное - о "частниках", не магазинах, которые тоже торгуют на ОЛХ.



1. Ищу по Гугл-картинкам, есть ли такие еще. Особо тупые "кидалы" просто копируют с того же ОЛХ.

2. После этого смотрю "Все товары продавца", если есть, ищу и их по Гугл-картинкам.

3. О дате регистрации. Не всегда давняя дата говорит о честности. На ОЛХе практикуется покупка аккаунтов 2-3-летней регистрации в среднем за 100 грн. А если человеку надо продать единичную ненужную вещь и он из-за этого только зарегистрировался?

4. Звоню и спрашиваю нюансы интересуемого, обращая внимание и на голос продавца и на его речь. Как правило, "кидалы" начинают путаться, речь "примитивна", часто "У меня уже есть покупатель, но если ТЫ сделаешь полную оплату или предоплату, вышлю ТЕБЕ" (не ВАМ). Такое обращение уже настораживает, тем более, что по моему голосу заметно, что я давно уже не юноша, а у подавляющего большинства "кидал" как раз юношеский голос.

5. Спрашиваю о возможности отправки товара наложенным платежом. Говорю, что меня один раз уже "кинули" (такое действительно было, года три назад, на 50 грн.), поэтому никакой предоплаты. Если категорически не соглашаются, извиняюсь, что зря потревожил и прощаюсь.

6. Если согласен на наложенный, говорю "да ладно, давайте полностью оплачу, пишите номер карты и ФИО", если в ответ "пополните мобильный" - прощаюсь. От хорошего знакомого (у него родственник сидит) знаю, что "на мобильник", это одна из распространенных там валют.

7. Ну и если цена значительно меньше остального такого же - практически 100% "кидала" или неработоспособная вещь. Таким и не звоню, и не пишу.



За последние 3 года меня ни разу не кинули. За это время куплено 2 ноутбука, системник, 2 видеокарты, планки памяти на ноут и системник, колонки, куча кабелей и переходников, б/у смартфон (Samsng Duos, 1000 грн., в отличном состоянии со всеми документами и доп. аккум.), фотоаппарат Canon (400 грн., тоже с документами).



По магазинам предпочитаю покупать на Пром.юа. Там начинаю смотреть с общего рейтинга и отрицательных отзывов.