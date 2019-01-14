Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kart написав:Делать предоплату стоимости доставки - это вполне сложившаяся норма. И мне так пересылали предоплату, и я пересылал, никогда проблем не было.
например меня так кинули на 200 грн. больше предоплату никакую не плачу. только ОЛХ-доставка или наложка. обратился в кибер-полицию, заявление написал, данные все дал - никакой реакции, никто таким мошенничеством не занимается. п.с. кстати, от мошенников может помочь поиск по картинке их "товара". если такое фото есть в инете, то 99% это кидалово.
Pegasmaster написав:п.с. кстати, от мошенников может помочь поиск по картинке их "товара". если такое фото есть в инете, то 99% это кидалово.
+1! так искал знакомому машину с пробегом на авториа - сколько там "левых" объявлений - ужас. по поводу предоплаты за доставку - никогда не платил и не собираюсь. если заходит такой разговор, то сразу перехожу к следующему объявлению.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Kart написав:елать предоплату стоимости доставки - это вполне сложившаяся норма. И мне так пересылали предоплату, и я пересылал, никогда проблем не было.
Теж проблем не було. А потім якось 2 рази кинули. Грошей-то не шкода. Шкода того, що наші слідчі - козляри ще ті. Не встигнули отримати заяву електронним шляхом - як відправили 2 майже одночасних повідомлення: 1-ше отримали; 2-ге закрили. Відніс ногами до відділку - вже місяць футболять. Після цього мені перестала подобатися навіть дорожна поліція. Тапер буду пресувати. А там є за що.
RomanTik написав:по поводу предоплаты за доставку - никогда не платил и не собираюсь.
Нормальные продавцы без предоплаты и не отправят. Им тоже две стороны со своего кармана оплачивать нет желания. Только "случайные" могут. Я, кстати, отправлял. Но у меня специфический товар был (печатные платы). Из разговора с заказчиком понятно, насколько он в теме.
Из личного опыта по ОЛХ. Покупаю не часто, ненамного, примерно на 300-400 грн., обычно компьютерные комплектующие и аксессуары (кабеля, переходники), чисто для себя и хороших знакомых. Иногда и дороже, к примеру неплохой ноут взял за 7,5 тыс. грн. Все ниже написанное - о "частниках", не магазинах, которые тоже торгуют на ОЛХ.
1. Ищу по Гугл-картинкам, есть ли такие еще. Особо тупые "кидалы" просто копируют с того же ОЛХ. 2. После этого смотрю "Все товары продавца", если есть, ищу и их по Гугл-картинкам. 3. О дате регистрации. Не всегда давняя дата говорит о честности. На ОЛХе практикуется покупка аккаунтов 2-3-летней регистрации в среднем за 100 грн. А если человеку надо продать единичную ненужную вещь и он из-за этого только зарегистрировался? 4. Звоню и спрашиваю нюансы интересуемого, обращая внимание и на голос продавца и на его речь. Как правило, "кидалы" начинают путаться, речь "примитивна", часто "У меня уже есть покупатель, но если ТЫ сделаешь полную оплату или предоплату, вышлю ТЕБЕ" (не ВАМ). Такое обращение уже настораживает, тем более, что по моему голосу заметно, что я давно уже не юноша, а у подавляющего большинства "кидал" как раз юношеский голос. 5. Спрашиваю о возможности отправки товара наложенным платежом. Говорю, что меня один раз уже "кинули" (такое действительно было, года три назад, на 50 грн.), поэтому никакой предоплаты. Если категорически не соглашаются, извиняюсь, что зря потревожил и прощаюсь. 6. Если согласен на наложенный, говорю "да ладно, давайте полностью оплачу, пишите номер карты и ФИО", если в ответ "пополните мобильный" - прощаюсь. От хорошего знакомого (у него родственник сидит) знаю, что "на мобильник", это одна из распространенных там валют. 7. Ну и если цена значительно меньше остального такого же - практически 100% "кидала" или неработоспособная вещь. Таким и не звоню, и не пишу.
За последние 3 года меня ни разу не кинули. За это время куплено 2 ноутбука, системник, 2 видеокарты, планки памяти на ноут и системник, колонки, куча кабелей и переходников, б/у смартфон (Samsng Duos, 1000 грн., в отличном состоянии со всеми документами и доп. аккум.), фотоаппарат Canon (400 грн., тоже с документами).
По магазинам предпочитаю покупать на Пром.юа. Там начинаю смотреть с общего рейтинга и отрицательных отзывов.
safonovstanislav написав:Жена долго уговаривала купить домик для ребёнка по одному объявлению, а я ей объяснял, что такой цены не может быть, что это мошенники. В итоге, она говорит, что под её ответственность. Переводим то ли 50, то ли 100 грн предоплаты, и через 5 минут звонят из приватбанка, говорят, что на эту карту были жалобы на мошенничество, и спрашивают проводить ли платёж, или вернуть обратно на карту. Так что, бывает и такое.
Я по такій же об*яві з Харкова переводив гроші. І після 4-х днів безрезультатного очікування - повідомив Приватбанк, поліцію (3-ма способами) та написав коментарі в інтернеті з усіма відомими мені даними отримувача.
Я теж торгівлею не займаюсь, продаю речі, які залишились після дитини, в основному. І не бачу нічого важкого, щоб ОДИН раз внести на сайті ОЛХ номер банківської карти. І покупець її навіть бачити не буде.