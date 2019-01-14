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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:57
Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.
Оставить номер карты на олх равносильно, что оставить на заборе. Вот по той ссылке по мошенничеству - страшилка для дилетантов. Могут быть попытки. Но никто вас не заставляет совершать исходящие звонки на неизвестные номера. Я не знакомым людям вообще не перезваниваю. Даже если это те, кто называются клиентами. У них нет денег на разговор по телефону, а есть желание получить услугу\приобрести товар...Ага...
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:02
аукро давно не має вже (став Бігл і крафта??). Пром і хотлайн показують пропозиції від комерції.
Ріа для авто і нерухомості.
шафа, клубок, клумба для одягу.
Плюс ОЛХ в тому, що в нього велика кількість оголошень в усіх категоріях та "ОЛХ доставка"
А мінус - що немає рейтингів і відгуків
Востаннє редагувалось Sovenok в Сер 16 січ, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:09
Ну побачить хтось номер карти, і що далі він буде робити с одним номером?
Тільки гроші може скинути на карту. Сумніваюсь що в зловмимника вийде навіть тимчасово її заблокувати.
На сотнях комерційних сайтах написані номери карт, куди гроші за товар перераховувати. Або присилають СМС номер карти. І що, їх обкрадають?
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