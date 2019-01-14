RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шахраї оголосили "полювання"
на українців, які торгують...

Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:57

Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.

Оставить номер карты на олх равносильно, что оставить на заборе. Вот по той ссылке по мошенничеству - страшилка для дилетантов. Могут быть попытки. Но никто вас не заставляет совершать исходящие звонки на неизвестные номера. Я не знакомым людям вообще не перезваниваю. Даже если это те, кто называются клиентами. У них нет денег на разговор по телефону, а есть желание получить услугу\приобрести товар...Ага...
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 27.01.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:02

  jeugen написав:Читаючи форум на цю статтю - помітив одну річ. 90% повідомлень про торгівлю через ОЛХ. 5% - про ОЛХ та ще якусь. 5% - загальні. І жодного повідомлення про іншу торгову платформу.
Звідси висновок - всі користуються ОЛХ для торгових відносин. І тільки деякі користуються ще якимось аналогом.
А тому, якщо цей ресурс має таку кількість споживачів реклами (100% працездатного населення України) тільки в нашій країні - то значить їх все задовольняє.
А ні бігль, а ні аукро, а ні пром і навіть хотлайн з прайсом цим похизуватися не можуть. Хоча останні 2-є на риинку України на багато довше ніж ОЛХ зі СЛАНДО.

аукро давно не має вже (став Бігл і крафта??). Пром і хотлайн показують пропозиції від комерції.
Ріа для авто і нерухомості.
шафа, клубок, клумба для одягу.
Плюс ОЛХ в тому, що в нього велика кількість оголошень в усіх категоріях та "ОЛХ доставка"
А мінус - що немає рейтингів і відгуків
Востаннє редагувалось Sovenok в Сер 16 січ, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Sovenok
 
Повідомлень: 64
З нами з: 15.07.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:09

  wadimk написав:Оставить номер карты на олх равносильно, что оставить на заборе. Вот по той ссылке по мошенничеству - страшилка для дилетантов. Могут быть попытки. Но никто вас не заставляет совершать исходящие звонки на неизвестные номера. Я не знакомым людям вообще не перезваниваю. Даже если это те, кто называются клиентами. У них нет денег на разговор по телефону, а есть желание получить услугу\приобрести товар...Ага...

Ну побачить хтось номер карти, і що далі він буде робити с одним номером?
Тільки гроші може скинути на карту. Сумніваюсь що в зловмимника вийде навіть тимчасово її заблокувати.
На сотнях комерційних сайтах написані номери карт, куди гроші за товар перераховувати. Або присилають СМС номер карти. І що, їх обкрадають?
Sovenok
 
Повідомлень: 64
З нами з: 15.07.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:50

На OLX продавать можно только по предоплате, иначе вместо прибыли от продажи можно получить убыток. Номер карточки светить поменьше. Мелкие платежи только на телефон. Незачем вводить воров в искушение. Бывает, звонят уникумы, у которых главная цель получить номер карточки, у них и разговор короткий: посмотрел ваш лот, все нравится, сообщите номер карточки. Здрасьте! :mrgreen:

Обычно, если не с первого покупателя, то со второго все продается
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
Повідомлень: 693
З нами з: 25.05.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін укладе новий контракт з "Нафтогазом", який...
R2 » Сер 16 січ, 2019 14:38
9 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 18:18
lapay
Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у... 1, 2
R2 » Вів 15 січ, 2019 12:01
10 426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 10:37
Евгений Н.
Українська "дочка" російського Внєшекономбанку відсудила...
R2 » Пон 14 січ, 2019 12:16
6 338
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 12:37
magneet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66473)
16.01.2019 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.