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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:57
Re: Шахраї оголосили "полювання" на українців, які торгують.
Оставить номер карты на олх равносильно, что оставить на заборе. Вот по той ссылке по мошенничеству - страшилка для дилетантов. Могут быть попытки. Но никто вас не заставляет совершать исходящие звонки на неизвестные номера. Я не знакомым людям вообще не перезваниваю. Даже если это те, кто называются клиентами. У них нет денег на разговор по телефону, а есть желание получить услугу\приобрести товар...Ага...
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:02
аукро давно не має вже (став Бігл і крафта??). Пром і хотлайн показують пропозиції від комерції.
Ріа для авто і нерухомості.
шафа, клубок, клумба для одягу.
Плюс ОЛХ в тому, що в нього велика кількість оголошень в усіх категоріях та "ОЛХ доставка"
А мінус - що немає рейтингів і відгуків
Востаннє редагувалось Sovenok в Сер 16 січ, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:09
Ну побачить хтось номер карти, і що далі він буде робити с одним номером?
Тільки гроші може скинути на карту. Сумніваюсь що в зловмимника вийде навіть тимчасово її заблокувати.
На сотнях комерційних сайтах написані номери карт, куди гроші за товар перераховувати. Або присилають СМС номер карти. І що, їх обкрадають?
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:50
На OLX продавать можно только по предоплате, иначе вместо прибыли от продажи можно получить убыток. Номер карточки светить поменьше. Мелкие платежи только на телефон. Незачем вводить воров в искушение. Бывает, звонят уникумы, у которых главная цель получить номер карточки, у них и разговор короткий: посмотрел ваш лот, все нравится, сообщите номер карточки. Здрасьте!
Обычно, если не с первого покупателя, то со второго все продается
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:05
titanik
Скажіть, якак користь шахраю від номера карти без інших данич?
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:42
Якщо карта прив*язана до іншого, не вказаного в об*яві, номера телефону - жодної. Але, зважаючи на психологічний фактор - зачасту люди користуються 1-м основним номером телефону, до якого і прив*язана картка і скоріш за все, який вказується в об*яві. І декількома допоміжними.
Виходячи з цього - з номером картки у шахрая є й номер телефону. Навіть, якщо це зпрацює у 50% "опитаних" - шахрай залишиьтся в прибутку.
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