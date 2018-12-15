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НБУ випустить пам'ятну
монету номіналом 2 гривні,...

НБУ випустить пам'ятну монету номіналом 2 гривні,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:42

НБУ випустить пам'ятну монету номіналом 2 гривні,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст НБУ випустить пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену Богдану Ханенку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:43

Если гугл-переводчик и ваш корректор не курсе, подсказываю, что фамилии на "-ко" не склоняются.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:54

  summacut написав:Если гугл-переводчик и ваш корректор не курсе, подсказываю, что фамилии на "-ко" не склоняются.

В украинском мужские склоняются
http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/ilona2.htm
Faceless
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