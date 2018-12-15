Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст НБУ випустить пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену Богдану Ханенку.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:42
НБУ випустить пам'ятну монету номіналом 2 гривні,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ випустить пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену Богдану Ханенку.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:43
Если гугл-переводчик и ваш корректор не курсе, подсказываю, что фамилии на "-ко" не склоняются.
Додано: Вів 15 січ, 2019 12:54
В украинском мужские склоняются
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