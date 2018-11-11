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Хто не отримає пенсію у
2019 році (інфографіка)

Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25

Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 2019 року діють нові пенсійні правила.

Дивися повний текст Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25

Минимальную пенсию в Украине получают более 1 млн. человек.
Как вы считаете они относятся к текущему правительству с учётом того, что их пенсия меньше прожиточного минимума?
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:31

Re: дожили

"Такое правило, как объясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из “тени”, получать “белую” зарплату и платить налоги."
Не правило будет стимулировать, а "пенсионеры" вокруг, не получающие пенсию вообще.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:42

А средний в среднем не знает куда деньги девать
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:54

Re: Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)

Не получит тот, кто вкалывал всю жизнь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:06

Re: и конец

и каждый год накидываться будет один год
sal
 
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