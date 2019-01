Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)

Додано: Вів 15 січ, 2019 17:05

priem_metalla86 написав: Минимальную пенсию в Украине получают более 1 млн. человек.

Как вы считаете они относятся к текущему правительству с учётом того, что их пенсия меньше прожиточного минимума?



Наверное им пофиг на эту пенсию, как и мне. У меня тоже будет минимальная (или близкая к ней) так как большая половина стажа ЧП. Лично у меня за 1-2 похода в продуктовый магазин уходит сумма минимальной пенсии. Наверное им пофиг на эту пенсию, как и мне. У меня тоже будет минимальная (или близкая к ней) так как большая половина стажа ЧП. Лично у меня за 1-2 похода в продуктовый магазин уходит сумма минимальной пенсии.

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.