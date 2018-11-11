В Україні з 2019 року діють нові пенсійні правила.
Дивися повний текст Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25
Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка).
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25
Минимальную пенсию в Украине получают более 1 млн. человек.
Как вы считаете они относятся к текущему правительству с учётом того, что их пенсия меньше прожиточного минимума?
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:31
Re: дожили
"Такое правило, как объясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из “тени”, получать “белую” зарплату и платить налоги."
Не правило будет стимулировать, а "пенсионеры" вокруг, не получающие пенсию вообще.
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:49
Это количество пенсионеров получающих пенсию через банки, а всего их 11.5 млн.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:05
Наверное им пофиг на эту пенсию, как и мне. У меня тоже будет минимальная (или близкая к ней) так как большая половина стажа ЧП. Лично у меня за 1-2 похода в продуктовый магазин уходит сумма минимальной пенсии.
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