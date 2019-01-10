У Венесуелі вперше в цьому році підняли мінімальний розмір оплати праці. Підвищення склало 300%.
Дивися повний текст У Венесуелі підняли мінімальний розмір оплати праці на 300%.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:20
У Венесуелі підняли мінімальний розмір оплати праці на 300%
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Дивися повний текст У Венесуелі підняли мінімальний розмір оплати праці на 300%.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:20
Да хоть в 100500 раз, это уже людям не поможет
Эпический кризис Венесуэлы. Америки против Мадуро.
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