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У Венесуелі підняли мінімальний
розмір оплати праці на 300%

У Венесуелі підняли мінімальний розмір оплати праці на 300%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:20

У Венесуелі підняли мінімальний розмір оплати праці на 300%

Пропонуємо до обговорення:
У Венесуелі вперше в цьому році підняли мінімальний розмір оплати праці. Підвищення склало 300%.

Дивися повний текст У Венесуелі підняли мінімальний розмір оплати праці на 300%.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:20

Да хоть в 100500 раз, это уже людям не поможет


Эпический кризис Венесуэлы. Америки против Мадуро.

https://korrespondent.net/world/4053707 ... tyv-maduro
Чукча2
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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