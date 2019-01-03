Відповідальність за порушення митних правил при ввезенні автомобілів на іноземній реєстрації поки не змінюється.
Дивися повний текст У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення авто на \"єврономерах\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:43
У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення авто на \"єврономерах\".
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:43
Ще б депутатам і суддям нагадали про кримінальну відповідальність за злочини і хабарі.
|