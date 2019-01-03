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У ДФС нагадали про штрафи за
порушення правил ввезення...

У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:43

У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальність за порушення митних правил при ввезенні автомобілів на іноземній реєстрації поки не змінюється.

Дивися повний текст У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:43

Ще б депутатам і суддям нагадали про кримінальну відповідальність за злочини і хабарі.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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